Jak se starat o českou krajinu a o půdu, aby byla radost na ní v budoucnu hospodařit? Podle Miloslava Šimka z Ústavu půdní biologie a biochemie Akademie věd to zatím příliš neděláme. „Není to jen věc zemědělců, ale celé společnosti," tvrdí v rozhovoru pro Experiment speciál z agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích. Experiment České Budějovice 10:55 27. srpna 2024

Půda v Česku není v dobrém stavu, ubývá v ní organická hmota, varuje biolog (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Jednoduchá a zároveň složitá otázka na začátek. Jak je na tom podle vás česká půda v roce 2024?

Otázka je jednoduchá, odpověď není úplně tak jednoduchá. Musím říct, že podle mého názoru naše zemědělské půdy nejsou v dobrém stavu, respektive většina jich v dobrém stavu není. Na druhou stranu je opravdu potřeba si vážit těch sedláků a hospodářů, kteří o půdu pečují. Jenomže bohužel většina půdy v dobrém stavu není.

Poslechněte si rozhovor s Miloslavem Šimkem z Ústavu půdní biologie a biochemie Akademie věd

Spolu s kolegy jste vydal knihu Živá půda. Co se v ní dočteme?

Kniha má téměř 800 stran a dočtete se v ní skoro všechno podstatné, co o půdě dneska známe – Zejména o půdních obyvatelích, o mikroorganismech a půdních živočiších, kteří v půdě žijí.

V Experimentu speciál řešíme zemědělství a moderní technologie. Jak můžou právě moderní technologie pomoci půdě?

Zmínil bych například šlechtění nových plodin, odolných vůči suchu, chorobám a škůdcům; nebo moderní stroje, které už jsou dneska k dispozici na zpracování půdy a na jiné operace. Autonomní stroje, ty mohou zemědělství opravdu velmi pomoci.

Ale, je tu jedno velké „ale“, a to bych opravdu zdůraznil: ani klasické, ani moderní technologie nepomohou, pokud půda není v dobrém stavu. Pokud je zničená, poškozená – a to bohužel většina našich půd je –, tak ani tyto moderní technologie nemohou pomoci.

Dokážeme tím, že se budeme lépe starat o krajinu, zamezit větším dopadům klimatické změny?

Samozřejmě že lepší starost o půdu, o vodu, o krajinu pomůže. Jenomže právě ta starost nějak často není moc vidět. Nestaráme se o půdu. Podle mého názoru to není jenom věc zemědělců, je to věc celé společnosti, protože přece všichni potřebujeme dobrou, kvalitní čistou vodu, potraviny. A měl by to být zájem celé společnosti.

Kdyby se o půdu, o vodu, o krajinu dobře pečovalo, tak se nepochybně podaří i snížit emise skleníkových plynů. To je možná to, kam jste mířil. Globální změny a klimatické změny, to je ovšem velmi komplikovaná otázka. Teď nejsem s to vám takhle třemi větami odpovědět.

Co můžu já, jako člověk, který není zemědělec, pro půdu udělat?

Každý může něco dělat. Připomenu to hlavní. Říkal jsem, že půdy jsou poškozené. Máme v nich málo organické hmoty. Také kvalita organické hmoty klesá. Čili pomoc je jednoduchá: více hnojit organickými hnojivy, a to může každý zahrádkář, každý zemědělec – vyrábět si svůj kompost. To, že to zemědělci nedělají, to je druhá věc.