Sumec dlouhý přes dva metry. Na Uherskohradišťsku lidé uvidí největšího predátora českých vod

Lidé v obci Modrá na Uherskohradišťsku si budou moct od prosince prohlédnout největšího predátora českých vod. Do expozice Živé vody ho museli přinést čtyři muži. Sumec velký dosud žil v rybníku Rosnička u Svitav. Modrá 9:49 24. listopadu 2024

Zhruba 230 centimetrů dlouhý sumec velký při vypouštění v areálu Živá voda v obci Modrá | Foto: Michal Sladký | Zdroj: Český rozhlas

„Přivítejte s námi sumce o délce přes 230 cm a váze 90 kg z rybníku Rosnička! Zatím mu hledáme jméno,“ uvedla na svém facebooku Živá voda.

Tento sumec velký je odhadem 30 až 35 let starý. Největšího predátora českých vod do nádrže přivezli ze svitavského rybníku Rosnička, který museli rybáři vylovit kvůli chystanému odbahnění. Menší prostory v Modré by mu vadit neměly.

„Sumci jsou teritoriální, takže si určitě vybere své oblíbené místo. Předpokládáme, že se mu bude nejvíce líbit v kořenech pod tunelem. Relativně mu může prospívat, že ryby, které mu budou sloužit za kořist, nebude nahánět na velkém prostoru,“ říká správce Živé vody Jiří Kroča.

Lidé v obci Modrá na Uherskohradišťsku si budou moct od prosince prohlédnout největšího predátora českých vod | Foto: Michal Sladký | Zdroj: Český rozhlas

Expozice je nyní kvůli pravidelné údržbě dočasně uzavřena, sumce budou moct návštěvníci poprvé vidět 1. prosince.

Největší rybou v nádrži i přes svou velikost nebude, tou zůstane vyza měřící přes 2,5 metru, kterou do Živé vody přivezli před rokem a půl z Německa.

