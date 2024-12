‚Téma, které ve škole rezonuje.‘ Učitelé zjišťovali, jak vzdělávat mladou generaci o klimatu

Do Prahy zamířili z různých koutů Česka učitelé, kteří se svým žákům snaží co nejlépe vysvětlit změnu klimatu. Její dopady zásadně ovlivní život současné mladé generace. Zároveň jde o téma složité, emotivní a prolíná se mnoha školními předměty. Jak se s tím při výuce vyrovnat, poznávali pedagogové na národní konferenci Vzděláváme se pro klima. Uspořádaly ji organizace sdružené kolem webu Učím o klimatu s podporou ministerstva životního prostředí. Praha 21:25 7. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Konference Vzděláváme se pro klima | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Skupina učitelů se při jednom z workshopů krčí u podlahy a zkouší si praktické cvičení. Přes celou místnost natáhli pásmo, které měří jedenáct metrů a slouží jako časová osa dějin naší planety.



„A v posledních pár centimetrech vzniká člověk. To je odpověď na otázku, často pokládanou: ‚Vždyť přece v minulosti se mockrát klima měnilo.‘ Po celou tuhle dobu se pochopitelně klima měnilo a bylo úplně jiné než dnes, ale také úplně jiné, než bychom chtěli. Bylo to klima, ve kterém žily úplně jiné typy organismů. Nebo tam nežily žádné,“ říkají lektoři Martin Kříž a Roman Andres, když představují svou Příručku k planetě Zemi, chystanou publikaci k výuce změny klimatu.

„Naším cílem je především představit nějaké nové lekce a materiály. Na workshopech si ukazujeme nějaké aktuální a faktické informace, hledáme nějaká ověřená data, chceme samozřejmě zohledňovat i tu emoční nebo řekněme pocitovou složku. To znamená, aby učitelé především přišli a prakticky si vyzkoušeli, jakým způsobem mohou učit o klimatu a jakým způsobem mohou začleňovat právě téma klimatu do své výuky,“ vysvětluje za pořadatele učitelské konference Jakub Opršal ze Střediska ekologické výchovy Sever.

Učitelé zkoumají časovou osu | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

„Já mám docela dobrou podporu, takže jsem mohl otevřít vlastní seminář, kde se zabývám výhradně právě klimatickým vzděláváním, protože si myslím, že to ovlivňuje současné životy mladých lidí. Všímám si ve škole, že téma u nich rezonuje,“ míní Milan Hoffman, který učí na čtyřletém gymnáziu v Hořicích u Hradce Králové.

Michaela Blažková a Libor Davidík přijeli načerpat inspiraci, jak efektivně učit o klimatu, ze základní školy Dětská v ostravské Porubě. „Toto téma není ještě ukotveno ani uchopeno pořádně, tak jsme hledali, kde se něco dozvíme. Zároveň máme pocit, že se to týká každého, že by každý o tom měl být informovaný. Budeme příští rok zavádět nový předmět, který bude spojovat věci z fyziky, z chemie, z přírodopisu, ze zeměpisu a doufáme, že to dětem pomůže uchopit to téma klimatu, protože je to hodně obsáhlé, děti si to nedokážou představit, jak to bude ovlivňovat život nás všech,“ říkají Blažková a Davidík.

Workshopy

Na dalším z workshopů se zrovna živě debatuje ve skupinkách a svou metodu, jak o změně klimatu efektivně učit a zaujmout žáky, přišla představit Markéta Dědková z ekocentra Tereza.

„Vytvořili jsme hru pro první a druhý stupeň základních škol, 54 aktivit, které děti můžou hrát, vyzkoušet si a tím se vzdělávají v ochraně klimatu. Vnímám tady problém, že třeba učitelé jsou motivovaní, mají chuť se v tomhle rozvíjet a pak narážejí na problémy třeba s vedením. A my máme kurz speciálně i pro učitele, kde se můžou vzdělávat a můžou si sdílet tipy mezi sebou. My jim budeme dávat praktické rady a odborné zajištění a máme připravené i semináře a webináře, kde o tom chceme informovat, jak s dětmi mluvit o změně klimatu,“ popisuje Dědková.

Na konferenci o klimatickém vzdělávání dorazilo přibližně padesát učitelů a stovky dalších podle pořadatelů aktivně vyhledávají podklady na webu Učím o klimatu, hlavním rozcestníku s metodickými materiály.