Tříletý zubr Taran opouští táborskou zoo. Rozšíří stádo v přírodní rezervaci na jihu Francie

Ještě nedávno byl zubr evropský na pokraji vyhynutí, teď se vrací do přírody. Na cestě do nového domova v dvousethektarové rezervaci na jihu Francie je právě tříletý samec Taran. Opustil zoologickou zahradu v Táboře, kde ošetřovatelé museli dostat více než půltunové zvíře do nákladního přívěsu. Tábor 13:37 13. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Jedna z nejnáročnějších fází transportu se obešla bez potíží. „Klaplo to velmi dobře. Stejně jako jiná zvířata, zubři jdou na krmení, takže jsme ho nalákali na mrkev a jablka. To funguje nejlíp,“ popisuje ošetřovatelka táborské zoo Eva Nemravová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Odjezd zubra Tarana z táborské zoo sledoval Jan Kopřiva

Ostatní zubři se celou dobu drželi poblíž, skoro to vypadalo, že se s Taranem přišla jeho rodina rozloučit.

„Samozřejmě to vnímají, ale spíš je zajímá, že se tu něco děje, že je tu spousta lidí, než vyloženě to, že ze stáda někdo odejde. Aktuálně jsme měli jedenáct zubrů, zůstane jich deset, takže pořád je tu zvířat hodně a není to poprvé, co některé odjíždí,“ komentuje Eva Nemravová.

Táborští zubři | Foto: Jan Kopřiva | Zdroj: Český rozhlas

Tarana podle ředitele zoologické zahrady Evžena Korce čeká 1200 kilometrů dlouhá cesta na jih Francie.

„Než někam dáme zubra, velmi pečlivě si prověřujeme, jestli tam bude mít vhodné podmínky. V tomto případě jde o velkou dvěstěhektarovou rezervaci, kde jsou zubři v zimě i přikrmováni, mají patřičnou veterinární péči, pracují tam zkušení pracovníci,“ vyzdvihuje.

Táborská zoo v rámci programu návratu zubra evropského do volné přírody odchovala od roku 2016 už deset mláďat.