Iniciativa AI dětem pomáhá pedagogům učit žáky o umělé inteligenci, s výukou může v praxi pomoct

Napsat slohovou práci, vyřešit matematickou úlohu, připomenout fyzikální veličinu nebo připravit prezentaci. Nejen s tím umí žákům a studentům pomoct AI. Jak ji využívat rozumně, už dva roky české školy učí iniciativa AI dětem. „Pro studenty může sloužit jako osobní tutor, učitelům to může významně pomáhat a ušetřit čas při přípravě na hodiny, při hodnocení testů a podobně," přibližuje pro Radiožurnál Eva Nečasová, zakladatelka iniciativy. Ranní Interview Praha 13:03 24. května 2024

Projekt AI dětem vznikl před dvěma lety, teď už vzděláváte téměř tisíc škol v Česku a na Slovensku. Co je učíte? Na co by měli studenti při využití umělé inteligence myslet?

Soustředíme se hlavně na učitele, snažíme se naučit učitele, jak učit děti o AI. Máme kompetenční model, který jsme převzali z Koreje.

„AI je velice dobrým zdrojem, ale občas jsou tam faktické nepřesnosti. Je dobré ověřovat to, jaký výstup nám vyskočí ze systémů generativní umělé inteligence," upozorňuje Eva Nečasová z iniciativy AI dětem

Má tři nožičky: 1. znalosti, 2. dovednosti, 3. postoje. To je komplexita, kterou se snažíme předat. Je dobré znát, jak systémy fungují – to je faktická znalost. Je dobré s tím pracovat, zkoušet si to, zefektivňovat díky AI svoji práci – to je dovednostní část.

Potom je postojová: vědět, jaké mají systémy limitace, co přináší do společnosti a jedincům.

