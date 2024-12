Antivirus: Našli jste pod stromečkem telefon? Starého se nezbavujte, pomůže s přístupem do aplikací

Štědrý večer v mnoha rodinách končí nastavováním telefonů, které přinesl Ježíšek, až do hluboké noci. Na co nezapomenout? Převést fotky a kontakty, nastavit nové bezpečné heslo, teprve pak se zabývat aplikacemi, nastiňuje tým Antivirus. „Hlavně u aplikací na posílání šifrovaných zpráv, jako je Signal nebo WhatsApp, se podívejte na jejich stránky, jak přenést staré zprávy z jednoho telefonu do druhého, abyste o ně nepřišli,“ navádí Jan Cibulka. ANTIVIRUS Praha 20:08 23. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mobilní telefon jako vánoční dárek (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Každá novinka má plno funkcí, které chce člověk co nejdřív vyzkoušet. Než ale starý telefon opustíte a smažete, je potřeba si ohlídat, že jste přenesli všechna důležitá data. Každého asi napadne o fotografie nebo videa, ale důležitý je i seznam kontaktů, který si člověk buduje doslova roky,“ připomíná redaktorka Jana Magdoňová

Část kontaktů zejména na starších telefonech může být uložená na SIM kartě, část ve vlastní paměti mobilu. „Právě proto je potřeba zkontrolovat, že se všechna čísla do nového telefonu přenesla,“ poukazuje Jan Cibulka.

„Nejnovější telefony vám se stěhováním obvykle nějak pomohou. Kontakty nebo e-maily přenesete tím, že se na novém telefonu přihlásíte do e-mailového účtu, ale platí jen v případě, že přenášíte data z jiného chytrého telefonu,“ připravuje redaktor majitele tlačítkových telefonů na ruční přepisování.

Heslo a aplikace

Zabezpečení telefonu doporučují řešit ještě před přihlašováním do aplikací. „Bezpečné heslo váš telefon chrání v případě ztráty nebo krádeže,“ radí Magdoňová použít klidně více slov. „Nemusíte se bát, že ho budete muset pořád ručně zadávat. Telefon vás dnes nechá se přihlašovat otiskem prstu nebo na skenováním obličeje,“ dodává.

Pokud jste k aplikacím hesla zapomněli, s funkčním starým telefonem není problém je obnovit. „Některé aplikace se zeptají právě na starém telefonu, proto je potřeba jej mít pořád k dispozici. Bude to hodně přeskakování mezi novým a starým zařízením,“ nastiňuje Cibulka.

„Zejména chatovací aplikace vás po přihlášení do aplikace v novém telefonu na starém odpojí. Hlavně u aplikací na posílání šifrovaných zpráv, jako je Signal nebo WhatsApp, se podívejte na jejich stránky, jak přenést staré zprávy z jednoho telefonu do druhého, abyste o ně nepřišli,“ navádí Cibulka.

Přesunout a promazat

Multimediální obsah telefonu lze převést po kabelu do počítače, případně nahrát na cloudové úložiště. Tuto službu nabízejí všichni výrobci mobilních telefonů.

„Pokud vám na fotografiích záleží, není od věci si pořídit externí pevný disk a fotky si čas od času uložit i na něj, pro případ, že byste o ostatní techniku přišli. Ti opravdu důkladní si disk s jednou kopií důležitých souborů nechávají u jiných členů rodiny či u důvěryhodných známých,“ popisuje Magdoňová.

Když mám vše přeneseno, můžu se starého telefonu bez obav zbavit? „Určitě ne. My bychom doporučili mít jej ještě pár dní či týdnů při ruce, právě pro případ, že narazíte na něco, co jste zapomněli přenést. A když se ho nakonec opravdu rozhodnete zbavit, tak ho musíte řádně promazat. Chytré telefony mají tuto funkci v menu s nastavením – v praxi to znamená, že bezpečně zlikvidují všechna data, co na telefonu jsou,“ vysvětluje Cibulka.

Pro další osud telefonu – poslat dál, nebo vyhodit? – je zásadní, jestli dál dostává aktualizace. „Tuto informaci najdete v jeho nastavení, nebo stačí otázku zadat do webového vyhledávače. Telefon bez aktualizací už totiž nedostává bezpečnostní záplaty a jeho používání tak určitě nemůžeme nikomu doporučit. V takovém případě je lepší ho bezpečně smazat a odevzdat k recyklaci,“ uzavírají Cibulka s Magdoňovou.