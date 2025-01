Sociální sítě bez interrupčních léčiv. Meta blokuje příspěvky o potratových pilulkách

Meta, která sociální sítě Facebook a Instagram vlastní, potvrdila pozastavení některých účtů a rozmazání jejich příspěvků. Společnost ve čtvrtek obnovila několik z nich poté, co se na aktivity dotázal deník The New York Times.

Pod drobnohledem je Meta od začátku ledna, kdy její ředitel Mark Zuckerberg oznámil změny týkající se zrušení ověřování příspěvků na sociálních sítích. To vzbudilo rozruch mezi experty zabývajícími se dezinformacemi. Obávají se nárůstu nenávistných projevů a dalších negativních dopadů.

Společnost ale odmítla, že by rušení účtů poskytovatelů potratových pilulek souviselo s novými pravidly ověřování. Načasování jednotlivých incidentů bylo dalším příkladem prosazováním svých zásad a vzbudilo otázky, jestli Meta opravdu uvolňuje restrikce.

Mluvčí firmy nedávné události týkající se poskytovatelů interrupčních tablet dal za vinu pravidlům, které zakazují prodej léků na sítích bez řádného osvědčení.

Meta sdělila, že rozvolní restrikce částečně i kvůli tomu, aby zabránila chybnému blokování příspěvků. „Poslední týdny máme jasno, že chceme více podpořit svobodu slova a snížit počet chyb v souvislosti s prosazováním pravidel,“ uvedla ve svém vyjádření.

Lisa Femia, právnička společnosti Electronic Frontier Foundation, tvrdí, že od chvíle, kdy v roce 2022 Nejvyšší soud zrušil rozsudek v případu Roe vs. Wade, „byl na sociálních sítích vysoký nárůst odstraňování obsahu spojeného s reprodukčním zdravím a specificky pak potratovými léky. Je to vzrůstající problém a reálná hrozba pro lidi dostávající důležité informace a rady o zdravotní péči online.“

Aid Access, jedna z největších organizací zprostředkovávající interrupční pilulky v USA, sdělila, že některé její příspěvky byly odstraňovány na Facebooku a Instagramu již od listopadu. Následně jí byl pak odepřen přístup k účtům.

Účty dalších společností, včetně Women Help Women nebo Just the Pill, byly také pozastaveny v posledních dnech. Organizace uvedly, že důvodem je „nedodržování zásad komunity o zbraních, drogách a dalšího nezákonného zboží.“ Oba účty už ale byly ve čtvrtek obnoveny.

Instagram společnosti Hey Jane byl nedávno nedohledatelný. „Víme z první ruky, že tyto incidenty aktivně zabraňují organizaci oslovovat včas lidi, kteří to potřebují,“ sdělila marketingová poradkyně společnosti, Rebecca Davis. „Vzhledem k nedávným prohlášením Mety slibujících svobodu slova, jsme neuvěřitelně zklamáni, když vidíme, jak platforma omezuje tu naši svobodu slova.“

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv dovoluje poskytovatelům tzv. telemedicíny psát online recepty a posílat poštou léky mifepriston a misoprostol vyvolávající aborce.

Dvanáct amerických států interrupce zakazuje a mnohé další omezují poštovní dodávky pilulek. Poskytovatelé z oblastí, ve kterých jsou potraty legální, tak posílají prášky do států se zákazy a chrání je přitom štítové zákony.