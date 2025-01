Meta přechází od factcheckingu ke Community Notes. ‚Je to krok zpátky,‘ varuje koordinátor Demagogu

Společnost Meta, která provozuje třeba facebook, ruší v USA program ověřování faktů. Místo toho zavede systém Community Notes po vzoru sociální sítě X Elona Muska. Zda se změna v budoucnu bude týkat i EU, není jasné. „Je to ústup ze závazků, které si Meta dala už před osmi lety, kdy začínala s programem factcheckingu,“ říká pro iROZHLAS.cz koordinátor projektu Demagog.cz Petr Gongala. Právě ten pro Metu český obsah na sociálních sítích ověřuje. Rozhovor Praha 20:34 7. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít My doufáme, že tohle, jak často interpretují západní média, je reakce na volby v USA a je to nějaký ústupek nastupující Trumpově administrativě, ale situace v EU je jiná, říká Gongala (ilustrační foto) | Foto: Dado Ruvic | Zdroj: Reuters

Jak funguje vaše spolupráce s Metou ohledně ověřování faktů?

Od roku 2020 spolupracujeme s Facebookem, dneska s Metou, na označování obsahu, který je na platformách Mety nepravdivý, zavádějící nebo alespoň částečně nepravdivý. A děláme to tak, že sami vybíráme obsah, který vidíme, že se hodně šíří a typicky je jednoznačně nepravdivý, v některých případech dokonce podvodný, a láká například uživatele, aby investovali peníze do různých podvodných investičních platforem.

My tenhle obsah pro uživatele facebooku označujeme. Takže typicky se na něm objeví takový překryv a varování, že ho ověřili nezávislí factcheckeři. Pokud je to skutečně jasně nepravdivý obsah, tak to snižuje jeho dosah pro další uživatele, snižuje se tím pravděpodobnost, že ho uvidíte.

Meta bude v USA testovat přechod na systém podle sociální sítě X, kde fungují tzv. Community Notes, tedy komunitní poznámky, kde sami uživatelé dodávají k příspěvkům kontext. Myslíte si, že se to samé dostane do Česka? Máte případně představu kdy?

Buďme upřímní, je to ústup ze závazků, které si Meta dala už před osmi lety, kdy začínala s programem factcheckingu. A je to krok zpět. Spolupráce s nezávislými factcheckery je něco, co umožňuje Metě nezávisle a transparentně hodnotit a označovat obsah, který je jednoznačně nepravdivý.

Pokud je poskytovatel, tedy Meta, nespokojen s tím, jakým způsobem se pravidla implementovala, například Mark Zuckerberg říkal, že má pocit, že mnoho označeného obsahu byl názorový obsah nebo politický obsah, který neměl být označován (jako nepravdivý), tak Meta mohla zpřísnit samotná pravidla. Mohla nějakým způsobem pracovat s factcheckery, aby se systém zlepšil.

Teď od něho ustupují a směrují k systému, který funguje, jak říkáte, na X. To v zásadě znamená, že žádná regulace obsahu není. Obsah se šíří nadále, nedochází k žádnému snižování dosahu nepravdivých informací. A jenom v případě, že komunita jednoznačně cítí shodu v tom, že nějaký obsah je nepravdivý, tak se tam objeví malé nevýznamné varování. To jednoznačně nemění to, že se nepravdivá informace bude šířit dál.

‚Demokratičtější Community Notes‘

Systém Community Notes nemá žádnou výhodu?

To, co se typicky říká, je, že Community Notes jsou v něčem demokratičtější. Dává rozhodně smysl, aby uživatelé měli možnost nějak sami transparentně zasáhnout do toho, jak se na ně tahle pravidla implementují.

My nejsme pro to, aby se obsah jakkoliv z facebooku odstraňoval. Pokud uživatel má zájem vidět i obsah, který byl označen jako nepravdivý, tak není žádný důvod, aby mu v tom služba bránila. Pokud se má chuť vyjádřit k tomu, že něco považuje za nepravdivé, tak má samozřejmě možnost – jednak tu jsou sociální sítě, kde máte možnost se vyjádřit, ale zároveň by dávalo i smysl, aby měl takový uživatel možnost i nějak se podílet na tvorbě komunitních poznámek.

Ale to neznamená, že v okamžiku, kdy se na platformě šíří něco jednoznačně nepravdivého, například zmanipulované video nebo AI deepfake, který o nějaké veřejně známé osobnosti například tvrdí, že řekla něco, co vůbec nikdy neřekla, nebo podvodná videa, která se na facebooku šíří rozsáhle, která lákají lidi na to, aby poslali své peníze online scammerům, tak to je obsah, který by se měl šířit dál.

To je obsah, který by měl být jasně označován tak, aby byl každý varován předtím, než na něj klikne. A to nehledě na to, jestli ho viděla komunita, nehledě na to, jak se budou chovat uživatelé – to je prostě zodpovědnost poskytovatele, aby uživatele bránil před takovým obsahem.

Meta v EU

Já se ještě vrátím k předchozí otázce, jestli si myslíte, že se to samé z USA rozšíří také do České republiky?

Tak my doufáme, že tohle, jak často interpretují západní média, je reakce na volby v USA a je to nějaký ústupek nastupující Trumpově administrativě, ale situace v EU je jiná. Máme zákon o digitálních službách a doufáme, že minimálně v EU se Meta bude dál snažit naplňovat své závazky, bude dál spolupracovat s nezávislými factcheckery.

To neznamená, že nemůže udělat nějaké změny v programu. Meta rozhodně šla místy příliš daleko v tom, jak si třeba nastavovala komunitní standardy, to se vůbec netýká nás, to nijak nevynucujeme, ale je pravda, že oni často mažou obsah, který z jejich pohledu nenaplňuje komunitní standardy. Často jsou velmi přísní.

Tahle omezení by se klidně mohla změnit a je to něco, co Meta může udělat, nehledě na to, že bude dál pokračovat ve spolupráci s factcheckery. Já tedy doufám, že takhle to bude pokračovat v Evropské unii. Zatím ale nemáme žádnou garanci v tom, že to po roce 2025 bude dál fungovat.

Pokud by případně k přechodu na Community Notes došlo a skončila by vaše spolupráce s Metou, tak jaký to bude mít dopad přímo pro Demagog.cz? Bude to pro vás výrazná finanční ztráta? Připomenu, že za rok 2023 jste za ověřování v Česku a na Slovensku dostali téměř 100 tisíc dolarů, jak sami deklarujete.

To je jeden z dopadů, který to na nás bude mít. Program je v tuhle chvíli pro spoustu nezávislých factcheckerů jeden ze zdrojů financování. Zdrojů v posledních letech přibylo, je tu veřejné financování, máme spolupráci s dalšími platformami, takže by to nebylo nic úplně zničujícího. Zároveň by to výrazně omezilo naši schopnost reálně zasáhnout proti šíření špatného obsahu.

Například v prezidentských volbách v roce 2023 se šířilo nastříhané video jednoho z kandidátů, kde sliboval poslat vojáky na Ukrajinu. Byla to čistá manipulace, kdy sestříhali několik slov dohromady, aby to vyznívalo tak, že kandidát řekl něco, co neřekl. Tohle video jsme na facebooku označili velice rychle a prakticky jsme nezaznamenali další šíření. Ale na TikToku, kde žádnou takovou spolupráci nemáme, ho viděly dva miliony lidí.

To je podle mě rozdíl, který člověk může mít v okamžiku, kdy platforma aktivně spolupracuje s factcheckery. A to je dopad, který můžeme mít na veřejnou diskuzi. Takže já se bojím, že v okamžiku, kdy spolupráce skončí, tak i ze strany Mety už nebude další zájem s factcheckery spolupracovat, přijímat jejich zpětnou vazbu a že naše schopnost nějakým způsobem platformám pomoct se výrazně sníží.

A Community Notes šíření videí nezpomalí, pokud to uživatelé podchytí?

U Community Notes má stejné slovo každý uživatel. Je to demokratický způsob, který dává smysl právě u politického obsahu nebo názorového obsahu, ke kterému my se normálně nevyjadřujeme. Nemůžeme hodnotit politické názory různých lidí, i když třeba jsou postavené na částečně nepravdivých základech, typicky takový obsah nehodnotíme.

Ale pokud je něco jasně nepravdivé, jasně manipulativní, nebo je to nějaký deepfake, tak komunita se k tomu často dostane pozdě a mezi tím to viděly stovky tisíc i milion lidí, a Community Notes to prostě neomezí. Takže stejně to je prostor, kde musí zasáhnout platforma samotná, a já jsem rád, že minimálně doteď Meta spolupracuje s námi a doufám, že bude spolupracovat i v budoucnu.