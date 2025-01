DeepSeek není převratný, jen další vlivový nástroj Číny. Ostatní teď ale musí zlevnit, říká odborník

Čínský chatovací robot DeepSeek překvapil celý svět svými nízkými náklady na vývoj. „Je to pořád takzvaný velký jazykový model, tedy velká neuronová síť, jaká je v útrobách třeba ChatGPT. Zároveň je ale obohacený o ‚přemýšlecí‘ složku, tedy vymyslí různé varianty, a pak nějakou vybere, což dělají tyto pokročilejší modely,“ vysvětluje pro Český rozhlas Plus expert na umělou inteligenci Jan Romportl. Interview Plus Praha 17:14 30. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Romportl | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Další důležitou vlastností DeepSeeku je to, že je open source, tedy že je možné stáhnout si jeho zdrojový kód a analyzovat jeho obsah. Celý natrénovaný model je také možné stáhnout, nainstalovat a provozovat v rámci vlastní infrastruktury s využitím dostatečně výkonného hardwaru.

„Takové modely už existují, například Llama od Mety nebo francouzský Mistral, je to důležitá věc z hlediska rozvoje. Nejste rukojmím těch velkých firem jako Open AI nebo Microsoft, kterým pošlete dotaz na jejich servery, oni vám vrátí odpověď a vy za každou interakci zaplatíte. Pro spoustu firem je zajímavé to provozovat samostatně a vyjde je to daleko lépe,“ popisuje Romportl, konzultant pro oblast umělé inteligence a zakladatel start-upu Elin.ai.

DeepSeek je ovšem unikátní v tom, že tímto způsobem nabízí nejpokročilejší model, který je srovnatelný s nejnovějším OpenAI o1, jenž je ovšem uzavřený a nevíme tak, jak funguje. „Můžeme se jen domnívat, že to dělá velmi podobně jako DeepSeek. Z hlediska schopností je to zhruba stejné, ale za zlomek ceny,“ shrnuje konzultant.

Uživatel by si ale podle něj měl klást otázku, proč tomu tak je: „A odpověď je, že je to čínský vlivový nástroj, součást začínající studené války mezi USA a Čínou. Je to zajímavá ukázka toho, jak budou vypadat vlivové operace, alespoň část z nich.“

Nic převratného

Za součást vlivové operace považuje Romportl i zveřejněnou částku, kterou měl vývoj DeepSeeku stát. „Natrénování toho modelu bylo určitě dražší, než se uvádí, načež se rozjela mediální mašinérie, jaká je to zásadní tragédie pro USA, kde se má něco hroutit. A to vůbec není pravda,“ zdůrazňuje.

„Myslím, že to není zásadně převratná věc, ale z hlediska konkurenčního prostředí to ty americké modely nakonec donutí dramaticky snížit cenu,“ doplňuje.

Jazykové modely také podle experta sdílí hodnotový rámec svých tvůrců – ty od Googlu jsou prý více levicové, Elon Musk se je zase snaží dělat pravicově konzervativní.

„Do DeepSeeku je vtěleno ideologické zakotvení brutálně autokratické a totalitní Číny. Existují vtipná videa, jak ta aplikace diskutuje o tom, jestli čínský prezident vypadá jako panda, nebo ne. A pak to smaže,“ uvádí.

Uživatelé by proto měli myslet i na ochranu svých osobních údajů, které se podobně jako u dalších čínských aplikací odesílají do Číny, a to včetně behaviorálních a biometrických dat.

„Pokud někdo používá TikTok a Temu, což jsou dva čínské vlivové nástroje, tak se nic dramatického neděje, když bude používat i DeepSeek. Jako když je někdo alkoholik a kuřák a k tomu začne i fetovat. Ale když nebude používat ani jeden z nich, o nic na světě nepřijde,“ uzavírá.

