Jourová: O umělé inteligenci musí Evropa jednat s USA jednotně. Bezpečnost je v zájmu celého lidstva

Donald Trump ohlásil záměr několika soukromých firem na území Spojených států investovat přes 500 miliard dolarů do infrastruktury potřebné k rozvoji umělé inteligence. Tato investice by mohla prohloubit technologickou propast mezi Evropou a Amerikou. „Spojené státy byly vždy napřed a vypadá to, že americké financování pokračuje," shrnuje pro Český rozhlas Plus bývalá eurokomisařka Věra Jourová, dnes prorektorka Univerzity Karlovy. Praha 20:43 23. ledna 2025

Čím si vysvětlujete, že Evropa ve srovnání s Amerikou zaspala v rozvoji umělé inteligence?

Já si nemyslím, že Evropa zaspala. My jsme se Spojenými státy poměrně slušně spolupracovali a měli jsme i podobně rychlé tempo investic. Ale byly to i investice, které dával soukromý sektor.

Ano, Spojené státy a Čína byly v rozvoji umělé inteligence napřed už několik let, možná dekádu. Umělá inteligence se vyvíjela zároveň s digitálními technologiemi a tam, jak známo, Evropa nikdy netahala za silnější konec lana. Schodek jsme se snažili dohnat, ale vypadá to, že americké financování pokračuje. A Evropa má teď jiné věci na řešení.

Italský expremiér Mario Draghi ve své nedávné zprávě o konkurenceschopnosti píše, že pořád máme možnost stát se lídrem v některých oblastech rozvoje umělé inteligence. Ale že musíme opustit představu, že uplatňování umělé inteligence pomůžou velké regulace. Souhlasíte s ním?

Často slýchám, že každá regulace je špatná a každá inovace je dobrá, ale takto to určitě není. Je pravda, že inovace je potřeba nastartovat a že je potřeba zkrátit cestu mezi aplikovaným výzkumem a technologickým byznysem – toto nám v Evropě tradičně nikde nešlo.

Pan Draghi upozorňuje na to, že výzkum, a zejména technologický výzkum, musíme zapojit do ekonomiky a odblokovat bariéry, ať už jsou regulační, organizační nebo i jazykové. Uvědomme si, že Spojené státy jsou federální stát, který má jeden jazyk a společná pravidla.

Nepřidala některé bariéry unijní regulace AI, která byla přijatá loni a začíná platit postupně?

Jasně jsme stanovili kategorie využití AI, které by mohly být potenciálně nebezpečné a mají být podrobeny předběžné kontrole. Má jet v režimu, že člověk je na začátku technologie, může si během fungování přečíst algoritmus a může to zastavit v momentu, kdy bude technologie nebezpečná. Myslím, že na to nemůže nikdo nic namítat.

Spojené státy se také zabývaly bezpečnou AI. Prezident Joe Biden podepsal výnos, který dal jasná pravidla technologům, jak má vypadat vývoj bezpečné technologie. Evropa není jediná opatrná a při zdi, a tím pádem pozadu. Bezpečnost AI je naprosto zásadní pro celé lidstvo.

Trumpova armáda

Jak by měla Evropská unie zareagovat na to, že Česko by z pohledu Spojených států mělo patřit do skupiny zemí, kam bude možné vyvážet čipy pro umělou inteligenci jenom s omezeními?

Je chyba ze strany americké administrativy stanovovat kategorie. Ale musím říct, že toto rozhodnutí už padlo za administrativy prezidenta Bidena. Evropská unie se vždycky snažila být Spojeným státům silným spojencem jako celek.

Teď je naprosto zásadní, aby se spojila diplomacie na úrovni Unie, to znamená diplomacie reprezentovaná paní Ursulou von der Leyenovou a paní Kajou Kallasovou, a států, kterých se to především negativně týká.

Takových situací jsem zažila řadu, že si chtěla Amerika vybírat. Ale vždycky zafungovalo, když evropský vyjednavač řekl, že Unie je v těchto věcech jeden celek a hájí i zájmy států, které mají slabší pozici.

Jakou roli má v Trumpově administrativě technologický magnát Elon Musk, který o vás na své sociální síti X před časem napsal, že jste „ztělesněním banálního byrokratického zla“?

Já jsem řekla, že je propagátorem zla. Na tom si trvám a myslím, že to celý svět brzo uvidí. Koncentrace moci v rukou dvou mužů, Donalda Trumpa a Elona Muska, je opravdu nevídaná, nemá precedens, je nebezpečná a musíme být na pozoru.

Zástup techno oligarchů, který jsme viděli na inauguraci, je Trumpova armáda, která má dobýt svět bez jediného výstřelu – propagandisticky, informačně. Bude potřeba být velice na pozoru, jít si v Evropě svou cestou a případně sítě nějakým způsobem sankcionovat.