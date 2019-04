Muž vznášející se nad Vltavou jako Iron Man: Chodit je méně stabilní, než když letím

Britský podnikatel Richard Browning předvedl na pražském summitu SingularityU svůj létající oblek Daedalus. Ještě předtím ale poskytl Radiožurnálu exkluzivní rozhovor. Jak těžké je naučit se s oblekem létat? A jaké plány má zakladatel společnosti Gravity Industries do budoucna? Rozhovor Praha 15:45 7. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Jak složité bylo s vývojem létacího obleku vůbec začít?

Věděl jsem, že si můžu dovolit utratit peníze za jeden motor. Rozuměl jsem tomu, jak fungují tryskové motory, a věřil jsem, že můj koncept by mohl doopravdy fungovat. Měl jsem dost sebevědomí i prostředků, abych mohl začít.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si exkluzivní rozhovor se skutečným Iron Manem Richardem Browningem

Za šestnáct let obchodování jsem se naučil kontrolovat rizika, vypořádávat se se ztrátami a učit se ze selhání. Říkal jsem si, že aspoň zkusím dokázat, že to může fungovat. A k mému mírnému překvapení se ukázalo, že je to daleko víc než jen možné.

Společnost Gravity Industries jste založil před dvěma lety. Jak moc se vám za tu dobu podařilo vylepšit stávající verzi létacího obleku oproti jeho prvním verzím?

Udělali jsme spoustu vylepšení v geometrii a nastavení motorů. A také malé změny v kódování jejich řídících systémů. Výkon motoru se teď například postupně snižuje souběžně s tím, jak dochází palivo. Spalujeme ho totiž přímo zuřivou rychlostí.

Dřív jsem musel hodně pracovat s motory na rukou, abych se udržel ve stejné výšce, a to bylo hodně únavné. Teď motor na zádech upravuje svůj výkon podle toho, kolik paliva už spálil.

Jak to vlastně v praxi funguje? Jak se s Daedalem vznesete do vzduchu?

Představte si to asi jako stojan na kameru s trojnožkou. Na každé ruce mám dva motory a jeden vzadu na zádech. Proudy motorů mého obleku jsou velmi zjednodušeně jako nohy té trojnožky. Když je přitáhnu víc k sobě, dostanu víc proudu směrem dolů a stoupám. A když je roztáhnu, klesnu zase dolů. Veškerý další pohyb už je naprosto intuitivní. Někdy vtipkuju, že chodit na dvou nohou je vlastně mnohem méně stabilní, než když letím.

Britský podnikatel Richard Browning nad Vltavou v centru Prahy | Zdroj: Gravity Industries

Ve vašem podání to vypadá opravdu jednoduše. Jak těžké je se to naučit?

Stejně jako u jiných sportů je i tady pár ukazatelů, jestli vám to půjde. Když jste ve formě, relativně silní, a ne příliš těžcí, máte dostatek rovnováhy a schopnosti koordinace – možná létáte s helikoptérou, jste gymnasta, horolezec, surfař nebo jezdíte na skateboardu – to všechno by mohlo naznačovat, že se to naučíte celkem rychle.

Co bude další krok? Jak ještě chcete Daedala vylepšit?

Mě osobně nejvíc fascinuje vývoj křídel. Pamatujete si na Harrier Jump Jet? Je to překvapivě dobrý příklad toho, na čem teď pracujeme. Nejdřív mají motory namířené k zemi, aby stoupali. Pak je otočí směrem dozadu a letí jako klasické letadlo. Začali jsme dělat něco velmi podobného. Otevírá nám to zcela nové možnosti. Když nám křídla budou dávat vztlak, nebudeme potřebovat výkon motoru přes tisíc koní tak jako teď.

Fotogalerie (10)