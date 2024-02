Pohodlnější i praktičtější. Brněnští vědci vyvíjejí pro hasiče a vojáky nové ochranné obleky

Hasiči nebo vojáci pracující s nebezpečnými látkami budou mít pohodlnější ochranné obleky, které jim umožní pracovat až dvakrát déle. Brněnští vědci vytvořily obleky s novým typem ventilace – ty tedy budou sice neprodyšné, ale i tak zvládnou chladit tělo a odvádět vlhkost. Reportér Radiožurnálu si oblek vyzkoušel na vlastní kůži. Experiment Brno 17:13 10. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ochranný oblek musí všude těsnit | Zdroj: Český rozhlas

„Tak dobrý?“ ptá se Jiří Chrástek ze společnosti Dekonta, který pomáhá reportérovi Radiožurnálu obléci si jeden z nových gumových obleků. „Jedná se o izolační ochranný oděv proti otravným, radioaktivním či biologickým látkám,“ popisuje.

Poslechněte si celou reportáž Michala Šafaříka

S nasazenou filtrační maskou je v obleku velmi horko. I proto firma vyvinula novou ventilační jednotku. „Tak, aby osoba, která tento oděv používá, mohla pracovat, aniž by po nějaké době zkolabovala,“ doplňuje Chrástek.

„Při tom starším typu, to byl izolační oděv bez vnitřní ventilace, to znamená, že šla ventilace rovnou do masky a pracovník uvnitř oděvu se velmi přehříval,“ vysvětluje výzkumnice ze Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany Kamila Lunerová.

„Tato jednotka má natolik silný výkon, že může poskytovat dostatek vzduchu i na ventilaci pododěvního prostoru. V tom obleku, který máte na sobě, je udělaný vnitřní systém rozvodů, kdy ten vzduch vede zároveň do oblasti nohou, do oblasti kolem těla, do oblasti rukávů,“ doplňuje.

Nová ventilační jednotka díky vyššímu výkonu chladí i tělo pracovníka | Zdroj: Český rozhlas

Na levou ruku umístili výzkumníci kontrolní panel, který ovládá výkon a množství distribuovaného vzduchu buď do masky, nebo do mezioděvního prostoru. „Současně si můžete zkontrolovat stav baterie, vnitřní teplotu těla a relativní vlhkost uvnitř obleku,“ popisuje Chrástek.

Až dvakrát déle

Obleky testovalo deset studentů pod dohledem Vojtěcha Grüna z Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně. „Měli za úkol být v tom obleku co nejdéle. Přitom se pohybovali na běžícím pásu,“ popisuje Grün s tím, že studenti střídali různé typy oděvů a různé ventilační jednotky.

„Při tom starém typu filtroventilační jednotky vydrželi kolem 40-60 minut. A vycházeli z toho oděvu zpocení a v naprostém diskomfortu. Řekli, že se to skoro nedá vydržet. Zatímco když se použil izolační oděv inovované konstrukce, tak až na jednu výjimku vydrželi až 120 minut,“ doplňuje výzkumnice Lunerová.

Podle Pavla Častulíka z Dekonty můžou tyto filtroventilační jednotky pomoci i ve zdravotnictví.

„Pro převozné systémy infikovaných pacientů. Ukázalo se nám, že převážná část výrobců, která dělá transportní izolační prostředky infekčních osob, tak používá velmi málo výkonné jednotky, kde je právě nebezpeční tepelného stresu toho pacienta při převozu,“ vysvětluje.

Teď už zbývá jen doladit elektronické ovládání a vše otestovat přímo v terénu. Když půjde vše hladce, pak by vojáci, hasiči nebo zdravotníci mohli obleky s takovouto filtroventilační jednotkou začít používat za dva nebo tři roky.

Jiří Chrástek pomáhá reportérovi Radiožurnálu do ochranného obleku | Zdroj: Český rozhlas