Mám obavy, abychom se tady ‚neutestovali‘, varuje rektor Zima

Nové testy, které ve spolupráci se soukromými firmami vyvinula Univerzita Karlova, by měly výrazně zkrátit dobu potřebnou pro odhalení koronaviru a chřipky. „Časově náročné bývá získání genetické informace ze vzorku. Izolace trvá i dvě hodiny. S naší technologií se zkrátí na 10 minut," vysvětluje rektor Tomáš Zima hlavní výhody oproti současným PCR testům. Interview Plus Praha 10:46 11. září 2020

Tomáš Zima, lékař a biochemik, rektor Univerzity Karlovy

Díky zrychlení jednotlivých technologických kroků můžeme mít výsledky 96 pacientů zhruba za 1 až 1,5 hodiny. „Spolehlivost byla ověřena na asi 20 tisících vzorcích a je vysoká. Úskalím je ale vždy odběr – pokud se provede nekvalitně, tak to analytickým procesem nedoženete,“ podotýká Zima.

Nový test na koronavirus, se kterým laboratoře vyšetří až třikrát více vzorků, je už nabízen fakultním a krajským nemocnicím nebo laboratořím. Zároveň vědci vyvíjejí nový kombinovaný test, který najednou odhalí i viry chřipky typů A nebo B. Hotový by měl být během dvou až tří týdnů.

Zima ovšem zdůrazňuje, že test je relevantní pouze v čase. Například u někoho, kdo se s infikovanou osobou setkal před několika málo dny, se vir teprve množí, takže test může mít negativní.

„Mám obavu, abychom se ,neutestovali´. Onemocnění covid-19 může mít závažné důsledky, ale u většiny lidí naštěstí probíhá jen s lehkými příznaky nebo bezpříznakově,“ upozorňuje. Zima dodává, že testovat je potřeba lidi, kteří pracují v kritické infrastruktuře, hlavně ve zdravotnictví. Nebo ty, kteří přicházejí do kontaktu se seniory.

Zdraví není jen jedno

U většiny infikovaných je podle Zimy koronavirus přítomen bez toho, aby to věděli. Hlavně mladí lidé často onemocněli bezpříznakově. I proto kritizuje povinné nošení roušek ve školách, které si budou žáci neustále nasazovat, a zas sundávat. V kontaktu s ostatními budou ale i bez roušek.

Připouští ale, že roušky šíření koronaviru zpomalují a je vhodné, aby se nosily v uzavřených prostorech. „Aby ale byly efektivní, musí být čisté. Jinak je to depo pro bakterie, které jsou i v dutině ústní – to je taky krásný bakteriální prostor,“ říká rektor, profesí lékař a biochemik.

„Už před mnoha měsíci jsem řekl, že je tu nový vir a my se s ním musíme naučit žít. Stejně jako s virem žloutenky typu B, HIV a dalšími infekčními onemocněními,“ říká Zima.

„Podle Světové zdravotnické organizace je zdraví otázkou nejen tělesnou, ale i duševní a psychickou. Chovejme se ohleduplně ke svému okolí, ale neztrácejme to, co dělá člověka člověkem, a to je setkávání. Při dodržování pravidel,“ uzavírá Tomáš Zima.

Je třeba více testovat? A jak složitý bude letošní akademický rok? Poslechněte si záznam Interview Plus.