Nejlepší podmínky pro pozorování komety Neowise budou od 9. července. Na obzoru zůstane celou noc

Od 9. července nastanou nejlepší podmínky pro pozorování komety Neowise. Nad obzorem zůstane po celou noc, lidé by ji mohli pouhýma očima vidět až do poloviny srpna. Neowise patří podle astronomů k nejjasnějším kometám za posledních 13 let.

Praha 19:26 7. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít