První vesmírný hotel. Jednou to bude jako návštěva Disney Worldu, říká architekt

Nadace Gateway Foundation oznámila, že spustí první hotel ve vesmíru. Ubytovací zařízení s názvem Voyager Station má být luxusním letoviskem určeným pro asi 450 lidí včetně posádky s restaurací, barem, koncertním sálem, posilovnou, a dokonce i kinem. Levný pobyt to ale nebude. Sacramento 19:49 19. července 2024

Společnost Above, která vznikla v Sacramentu, oznámila, že vesmírný hotel plánuje otevřít do roku 2027, organizace na něm plánuje začít pracovat v roce 2026.

Otevření stanice Voyager bylo původně plánováno na rok 2025, ale zpoždění v souvislosti s koronavirem se posunulo na nově naplánovaný rok, uvedla společnost. Údajně by se mělo jednat o objekt o rozloze 50 000 metrů čtverečních, napsal server LADbible.

Nejdříve se začne stavět centrální beztlaková kruhová konstrukce s dokovacím uzlem v jejím středu a poté se přejde na vnější kruhovou příhradovou konstrukci o průměru 200 metrů, která bude napojena na síť.

Na palubě bude 24 obytných modulů obsahující pokoje, restaurace, tělocvičny, bary, ubytování pro posádku, a dokonce i vědecké výzkumné moduly.



Jen čtyř až osmnáctihodinová cesta na stanici bude hosty stát nejméně 55 milionů dolarů (1,275 miliardy korun), uvedl před časem server Afar. A to ještě nebyly započítány náklady na hotel.



„Vzhledem k tomu, že celkové náklady jsou stále velmi vysoké, většina lidí předpokládá, že vesmírná turistika bude dostupná pouze pro velmi bohaté. A ačkoli si myslím, že to bude platit ještě několik let, nadace Gateway Foundation si klade za cíl zpřístupnit cestování do vesmíru všem,“ obhajuje projekt Tim Alatorre, senior design architekt, spoluzakladatel a předseda představenstva společnosti Above.

Společnost však očekává, že při standardním dvoutýdenním výletu se hlavní položka – náklady na start – v příštích několika letech s technologickým pokrokem výrazně sníží.

„Nakonec bude cesta do vesmíru jen další možností, kterou si lidé vyberou pro svou dovolenou, stejně jako plavba lodí nebo návštěva Disney Worldu,“ dodává Tim Alatorre naději i méně zámožným lidem.