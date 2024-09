Rakušan: Starostové rostou. Aby mohla příště vzniknout podobná vláda jako dnes, musíme posilovat

Starostové a nezávislí v krajských volbách posílili, shrnul ve speciálu Českého rozhlasu Plus a Radiožurnálu předseda Vít Rakušan, který je také ministrem vnitra. „Naše dvě poslední volby, evropské i krajské, pro nás znamenaly růst. A to i v době, kdy neseme vládní odpovědnost ve velmi nejednoduché době,“ vyzdvihl a dodal: „Aby příště mohla vzniknout vláda na podobném půdorysu, jako je teď, tak je podmínkou, aby hnutí STAN posilovalo.“ Rozhovor Praha 20:52 21. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr vnitra Vít Rakušan (hnutí STAN) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak vidíte jako předseda hnutí Starostové a nezávislí výsledky krajských voleb?

Vždycky je dobré začít pogratulováním vítězi. A tím je jednoznačně hnutí ANO, které získalo ještě větší počet mandátů a větší podporu, než bylo očekáváno.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak hodnotí Vít Rakušan (STAN) výsledek krajských voleb a prvního kola voleb senátních?

Pokud se dívám na naše hnutí, tak jsme splnili naše předsevzetí – obhájit počet mandátů z minulých krajských voleb. Dokonce jsme ještě o tři mandáty povyrostli.

Dalším cílem bylo obhájit počet senátních mandátů. Obhajovali jsme tři a uvidíme, jak to dopadne příští týden. Ve druhém kole máme šest kandidátů.

A také je pro nás úspěchem, že jsme v pěti krajích skončili na druhém místě. To je pro nás milým překvapením.

Martin Půta za Starosty pro Liberecký kraj dokázal počtvrté za sebou zvítězit. To je prostě fenomenální. A Petra Pecková, které dávaly průzkumy ve Středočeském kraji 12 procent a potenciál nějakých 22 procent, získala 27 procent. To je nejlepší výsledek Starostů a nezávislých v historii Středočeského kraje.

Andrej Babiš (ANO) pro Český rozhlas potvrdil, že pro něj i jeho hnutí jsou tyto volby takový rozjezd před volbami do Poslanecké sněmovny. Máte v kapse něco, čím byste tento nástup a úspěch hnutí ANO mohli zabrzdit?

My se o to maximálně snažíme. Naše dvě poslední volby, evropské i krajské, pro nás znamenaly růst. A to i v době, kdy neseme vládní odpovědnost ve velmi nejednoduché době.

Je potřeba si jednoznačně říct, že hnutí ANO teď začalo svoji volební kampaň. Předpoklady po vítězných krajských vítězných volbách má určitě dobré.

A je taky potřeba si říct, že my za ten rok musíme dotáhnout jako vláda věci, které jsme lidem slíbili na jednotlivých rezortech a musíme si projít naše programové prohlášení.

Musíme komunikovat s lidmi, jezdit za nimi a nespoléhat se na to, že sledují naši práci na sítích nebo v médiích. Takhle to nefunguje. Já tak určitě postupovat budu.

A je taky nutné si uvědomit, že aby příště mohla vzniknout vláda na podobném půdorysu, jako je teď, tak je podmínkou, aby hnutí STAN posilovalo, aby bylo silné a aby bylo tím jazýčkem na vahách, který rozhodne o tom, kam bude Česká republika směřovat.