Volby 2017 s Českým rozhlasem. Sledujte poslední debatu a reportáže z volebních místností

V pátek ve dvě hodiny odpoledne začínají sněmovní volby a Český rozhlas je pro vás bude po celý den sledovat. Už od 12 hodin se na serveru iROZHLAS.cz spustí online reportáž, na stanicích Radiožurnál a Plus poté začne speciální volební debata. Dění pro vás budou sledovat i regionální reportéři. Až do otevření volebních místností si také můžete tipnout, jak volby do Poslanecké sněmovny dopadnou.

Do chvíle, než Češi začnou volit nové vedení země, zbývají poslední hodiny. Český rozhlas v posledních týdnech vydal desítky tematických článků, reportáží, výzkumů, rozhovorů i analýz. To vše pro to, aby voličům orientaci v předvolebním dění usnadnil. Pokud stále nemáte jasno, komu dát svůj hlas, přehled materiálů najdete na serveru iROZHLAS.cz.

Zpravodajský servis ale pokračuje i v pátek a přes celý víkend. Ještě před otevřením volebních místností se na serveru iROZHLAS.cz ve 12 hodin spustí online reportáž, která bude sledovat veškeré dění ve volebních místnostech i mimo ně.

Poslední střet lídrů

Ve 12:30 začíná poslední debata lídrů politických sran, kterou bude živě přenášet Český rozhlas Plus a Radiožurnál, a to ve vysílání i na Facebooku. Ve studiu se střetnou Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL), Petr Fiala (ODS), Miroslav Kalousek (TOP 09), Lubomír Zaorálek (ČSSD), Martin Stropnický (ANO), Vojtěch Filip (KSČM), Tomio Okamura (SPD), Ivan Bartoš (Piráti), Jan Farský (STAN) a Matěj Stropnický (Zelení). Diskuze skončí přesně minutu před otevřením volebních místností.

Kromě toho budou zprávy z voleb připravovat desítky redaktorů domácí redakce Radiožurnálu i regionů.

Tipujte výsledek voleb

Do začátku voleb, pátku 20. října do 13.59, můžete na serveru iROZHLAS.cz odhadnout výsledek voleb do Poslanecké sněmovny. Vyberte strany o nichž si myslíte, že překročí 5% hranici a doplňte jejich zisk v procentech. Vítěz tipovací soutěže bude zveřejněn v pondělí 24. října. Na první tři účastníky, kteří si tipnou co nejpřesnější výsledky čekají atraktivní ceny.