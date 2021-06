Průzkum: Volby by nyní vyhrála koalice Pirátů a STAN před ANO. Na pěti procentech jsou ČSSD a Přísaha

Volby do Poslanecké sněmovny by na začátku června vyhrála opoziční koalice Pirátů a STAN, která podle modelu agentury Data Collect pro Českou televizi získala 25,5 procenta hlasů. Pozice ANO a dalšího opozičního bloku Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) jsou vyrovnané - hnutí premiéra Andreje Babiše by volilo 20,5 procenta lidí, Spolu 19,5 procenta voličů. Výsledky průzkumu ve středu zveřejnila Česká televize. Praha 21:07 16. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Kolem pětiprocentní hranice nutné pro vstup do sněmovny se pohybují komunisté, sociální demokraté i nové hnutí Přísaha Roberta Šlachty.

Hnutí SPD Tomio Okamury přisoudil volební model 10,5 procenta hlasů, KSČM 5,5 procenta a ČSSD by - stejně jako Přísaha - mohla obdržet rovných pět procent. Společná kandidátka Trikolory, Svobodných a Soukromníků by podle Data Collect získala tři procenta voličských hlasů.

Pokud by strany kandidovaly samostatně, výsledky by se mohly mírně lišit. V čele takového modelu je ANO, následují Piráti, pak ODS, STAN a SPD, uvedla ČT.

Volební výhru koalice Pirátů a STAN, následované ANO a Spolu, stejně jako nejistou pozici komunistů a ČSSD i vzestup Přísahy předvídají i další agentury pro výzkum veřejného mínění. Lidé o novém složení sněmovny, a tím i vlády, rozhodnou na začátku října.

Kdyby se nyní konaly sněmovní volby, zúčastnit se jich hodlá 57 procent dotázaných. Dalších 18 procent by se hlasování spíše zúčastnilo. Určitě nebo spíše by k urnám nepřišlo 25 procent oslovených.

Průzkum probíhal telefonicky mezi 1200 respondenty nad 18 let, a to od 31. května do 11. června 2021. Statistická chyba se v modelu u jednotlivých stran pohybuje v rozmezí jednoho procentního bodu u stran s nízkým ziskem a až 3,1 procentního bodu u stran s vysokým ziskem.

