S diesely má problém i Mercedes, Automobilka musí kvůli manipulaci s emisemi stáhnout 60 tisíc vozů

Spolkový úřad pro motorová vozidla nařídil firmě Daimler stáhnout z provozu v Německu asi 60 tisíc mercedesů třídy GLK. Server Bild uvedl, že podle úřadu zabudoval výrobce do aut s dieslovými motory ilegální software na manipulaci výsledků měření emisí. Německo 16:45 22. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Automobilka Daimler vyrábí mimo jiných i auta Mercedes-Benz | Foto: Reuters | Zdroj: Reuters

Daimler obvinění popírá a proti stažení vozů SUV se chce bránit soudní cestou. Spolkový úřad se chystá podle Bildu naopak obvinění rozšířit. To by se mohlo dotknout až sedmi set tisíc mercedesů, mimo jiné tříd C a E.

Kauza Dieselgate: český soud uznal odškodnění majitelům, celkem má koncern vyplatit 533 milionů korun Číst článek

Automobilka podle Bildu instalovala do auta program, který uměle snižoval teplotu chladicích kapalin a zpomaloval tím zahřívání motorového oleje. Vozy tak dodrží při testu normu pro emise oxidu dusíku, která je 180 mikrogramů na kilometrů. V běžném provozu je ale „chladicí“ funkce vypnutá a auta normu překračují.

Dieselgate

Již před čtyřmi lety přitom americká Agentura pro životní prostředí obvinila německý koncern Volkswagen, že jeho turbodieselové motory jsou schopné obcházet homologační emisní měření.

Řídicí jednotka motorů TDI o objemu od 1,2 do 2,0 litru poznala, když se vůz podrobuje emisnímu testu a přejde na ekologický režim, při kterém vůz produkuje výrazně nižší množství škodlivin. Celkově byly tyto motory namontovány v 11 milionech aut koncernu Volkswagen po celém světě, z toho je asi 1,2 milionu škodovek.

Obvodní soud pro Prahu 8 tento týden, zatím nepravomocně, uznal nárok na odškodnění českých majitelů takovýchto vozů. Volkswagen jim má podle březnového verdiktu zaplatit 533 milionů korun.

Soud vyhověl 2435 lidem zastupovaným firmou Safe Diesel, kteří žalobu podali do 7. září 2018. Nároky byly uznané ve výši 220 000 korun na jednoho zákazníka, spolu s úrokem z prodlení a s náklady řízení.