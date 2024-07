Ráno úředník, odpoledne kdokoliv jiný. Židlochovice vyzkouší sdílení aut mezi úřadem a obyvateli

Zjednodušeně řečeno je to tak, že ráno a dopoledne budou mít auto k dispozici úředníci nebo radní a odpoledne pak ostatní obyvatelé. Vyplývá to tak i z ankety zájmu o carsharing, do které se Židlochovičtí zapojili.

Ráno úředník nebo starosta, odpoledne kdokoliv jiný. Židlochovice vyzkouší sdílení aut mezi úřadem a obyvateli

K dispozici budou mít zatím dvě benzinová auta, později zřejmě i jeden elektromobil.

„Bude to parkovat v blízkosti úřadu, Židlochovice jsou poměrně malé. Jedno auto bude na náměstí a druhé dole u druhého sídla úřadu, tak aby byla z obou částí města zhruba stejná docházková vzdálenost. Bude to vlastně na obou stranách řeky Svratky,“ popisuje nezávislý starosta Jan Vitula.

Židlochovice zároveň přestanou svůj vozový park obnovovat, protože je pro ně výhodnější si auta půjčovat. Takto jim to spočítali i ve firmě Autonapůl, která službu zajistí.

„Pro nás v průběhu těch jednání bylo velmi překvapivé, když jsme se dozvěděli, že město provozuje docela dost vozidel, která jsou paradoxně velmi málo využitá. Mají třeba roční nájezd kolem dvou až pěti tisíc kilometrů a jsou použitá jednou za týden nebo jednou za dva týdny,“ říká šéf Autonapůl Michal Šimoník.

Carsharingové firmy uvádí, že půjčování auta se lidem vyplatí, pokud vozem nenajedou víc než 10 tisíc kilometrů za rok.

Cíl: snížit počet aut ve městě

Novinka začne fungovat na podzim, možná v září, ještě nejsou domluvené všechny detaily včetně toho, jestli radnice nebude zájemcům o jízdy něco přispívat. Tedy aby měli půjčení levnější a byli ochotnější službu vyzkoušet. Úředníci i obyvatelé budou mít k dispozici rezervační systém, do kterého se zapíšou a auto si za poplatek půjčí, na jak dlouho budou potřebovat.

„Ta křivka spotřeby, kterou potřebuje úřad a co využívají občané, jde krásně proti sobě. Úřad má největší potřebu v pracovních dnech v pracovní době a občané to mají úplně naopak. Takže by se poptávka mohla doplňovat. Uvidíme, jak to zafunguje, přece jen jsme malé město a žádné zkušenosti v republice s tím nejsou,“ dodal Vitula.

Cílem radních je snížit počet aut ve městě, aby si domácnosti, pokud nutně nepotřebují, nekupovaly druhé auto. Židlochovice mají téměř 4 tisíce obyvatel. Podle Vituly je ve městě skoro shodně aut a je problém s jejich parkováním.

Služba je ojedinělá. Podobnou věc plánuje i město Touškov u Plzně, kde lidem zřejmě od srpna nabídnou k půjčení elektromobily se sazbou sto korun na hodinu.

„Primárně je ta služba určená našim občanům, i když se na nás už obrací i lidé z okolí, a chtěli by to třeba využívat i turisté, když jsou tady na dovolené, nicméně v tom zkušebním testovacím provozu to necháme pouze pro občany našeho města,“ doplnila tamní nezávislá starostka Kateřina Duchková.

Sdílení aut v Brně

Šéf společnosti Autonapůl Michal Šimoník řekl, že kromě Židlochovic vyjednávají o takovém provozu i s dalšími menšími městy, ale nikde jinde nejsou dohody tak daleko.

Dodává taky, že o sdílená auta roste zájem, alespoň v Brně, kde mají největší flotilu 45 aut a jsou poslední ze dvou poskytovatelů, kteří v krajském městě působí. Druhá je ještě menší firma Brněnská Šárka, ta nabízí méně aut.

Jiné velké společnosti v Brně za poslední víc než půlrok skončily. Naposledy to byla firma Car4Way, koncem loňska společnost Ajo a nedlouho před ní i poskytovatel Anytime.