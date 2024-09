Drážní úřad povolil vlakům Jindřichohradeckých místních drah jezdit do Kamenice nad Lipou

Vlaky společnosti Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) můžou jezdit mezi Jindřichovým Hradcem a Kamenicí nad Lipou. Drážní úřad vydal osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy pro další úsek, který je dlouhý 20 kilometrů, napsal server zdopravy.cz. Ve čtvrtek to potvrdil věřitel Jan Kysela, který připravil reorganizační plán společnosti JHMD. Jindřichův Hradec 20:42 19. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít JHMD, vlaky Jindřichohradeckých místních drah | Foto: Petr Lundák | Zdroj: Profimedia

První jízda se letos konala 10. srpna na trati Nová Bystřice a Hůrky. Firma je v úpadku od podzimu roku 2022, kdy provoz vlaků zastavila. Dlužila 350 milionů korun.

3:22 Jindřichohradecká úzkokolejka nedostala osvědčení potřebné k obnovení provozu. Dál o něj ale usiluje Číst článek

„Jsme připraveni jako provozovatel trati, teď je to otázka kraje Vysočina, který by si na tomto úseku měl objednat dopravu. Ale chápeme, že teď kvůli povodním a volbám jsou priority krajských pracovníků úplně jinde. Takže netroufám si předpovídat žádné dny, termíny, kdy by přesně mohly vlaky vyjet,“ řekl Kysela. Na tomto úseku by jezdil motorový vlak. JHMD počítá v říjnu s provozem o víkendech a svátcích, dodal Kysela.

Na šestikilometrové trati Hůrky – Nová Bystřice na Jindřichohradecku v současnosti jezdí parní a motorová lokomotiva od pátku do neděle. Tyto turistické jízdy začaly 10. srpna a budou pokračovat do konce září.

Pro JHMD tratě technicky připravuje Swietelsky RAIL CZ. Další na řadě pro žádost o osvědčení bezpečnosti o provozu je úsek Jindřichův Hradec – Nová Bystřice.

JHMD vlastní úzkokolejky z Jindřichova Hradce do Obrataně na Pelhřimovsku a do Nové Bystřice na Jindřichohradecku. Podle Kysely JHMD po reorganizaci nebudou fungovat jako denní linkový provoz pro obyvatele, kteří žijí u železnice a dojíždějí do zaměstnání, což platilo před úpadkem. Zaměřují se na turistiku. Firma je v úpadku od října 2022, kdy provoz vlaků zastavila. Dlužila 350 milionů korun.