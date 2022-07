Nezištně vypere a uvaří kafe. Na Stezce Českem je Vlaďka pro turisty vítaným andělem na cestě

Ta žena je anděl. To říkají všichni turisté, kteří procházejí Stezku Českem a dojdou až na Přimdu, kde bydlí Vlaďka Kořínková. Ta se rozhodla lidem na této dálkové trase vedoucí po hranicích Česka pomáhat. Stala se oficiální Trail Angel, tedy Anděl na stezce. Hovorná tmavovlasá žena, která jinak pracuje v lékárně, nabízí znaveným turistům trochu se dát do pořádku. A to všechno jen tak z dobré vůle. Ve středu se proměnila v anděla učitelce Kamile. Přimda 19:44 14. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlaďka Kořínková je Trail Angel, andělem pocestných | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

„Jdu z nejzápadnějšího bodu Česka směrem na Šumavu. Mám školní prázdniny, chtěla jsem si odpočinout, trochu pročistit hlavu, a protože jsem v Českém lese nikoho nepotkala, tak jsem strašně ráda, že je tu Vlaďka,“ usmívá se Kamila.

Nabízím ten nejjednodušší servis, nabití elektroniky, vyprání věcí, usušení v sušičce, když venku není hezky, popisuje Vlaďka

Vlasy jí ještě voní šamponem. „To je tak skvělý servis,“ usmívá se vděčně mladá učitelka z Nymburka a rozhlíží se po rozkvetlé zahradě plné teras a různých zákoutí.

„Dokonce mi Vlaďka nabídla, abych přespala v obyváku na gauči. Jsem ráda, že dneska nemusím spát na posedu jako včera,“ pochvaluje si.

Hledám náplň života

„Turisté si u mě můžou dobít elektroniku, vyprat, usušit věci, dají si kávu nebo čaj a někdy i uvařím. Taky je dokážu někam odvézt, třeba nakoupit,“ říká padesátnice Vlaďka, která se stala oficiálním nositelem označení Trail Angel vloni v říjnu.

Má za sebou těžkou životní etapu, jejího manžela zabil v lese strom, a tak stále přemýšlí, jak se z toho dostat.

„Trávila jsem hodně času na internetu a našla jsem Stezku Českem. Zaujal mě Trail Angel, a protože mi to přišlo skvělé, tak jsem se přihlásila. Hledám náplň života. Není to snadné být tady bez manžela. Měli jsme krásný život,“ ohlíží se za společnými roky.

Zápis do knížky

Vlaďka Kořínková hladí černého vlčáka Johnyho, podívá se na Kamilu a rovnou se ptá: „Chcete si vyprat?“ Paní učitelka kývne hlavou.

„To je mi jasné, ptám se každého a všichni chtějí. Někdy se skoro stydí, říkají, že jim věci smrdí. No a co, pračka je od toho, aby prala,“ mávne rukou Vlaďka.

Trail Angel z Přimdy pomáhá turistům nezištně. „Já za to chci, aby mi turisté vyprávěli o své cestě – hlavně jaké mají vybavení. To mě zajímá. Taky chci jednou na Stezku Českem vyrazit. Zatím mám ale trochu strach. Kdybych spala sama v lese, hned slyším všechny bubáky,“ usmívá se Vlaďka a jde do koupelny připravit pračku.

Vlaďka Kořínková je zatím jediným Trail Angelem na cestě z nejzápadnějšího bodu v Krásné až na Šumavu. Její telefon najdete na webu Stezky Českem a kdykoliv má čas, pomůže. Zatím se u ní zastavilo deset stezkařů.

„Také chci, aby se mi zapsali do knihy Trail Angela. Víc nepotřebuju. Mně se líbí, že se tu lidem líbí, a když můžu, pomůžu,“ uzavírá skromně.