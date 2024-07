Bella Hadid s palestinskými kořeny jako tvář tenisky z roku 1972? Chyba marketérů, hodnotí novinářka

Válka v pásmu Gazy se propisuje i do módního průmyslu. Firma Adidas přepracuje marketingovou kampaň na novou verzi obuvi, kterou uvedla poprvé v roce 1972 pro letní olympiádu v Mnichově. Některé americké a židovské organizace se ohradily proti tváři kampaně, modelce Belle Hadid. Americko-palestinská modelka je známá svou kritikou izraelských kroků v pásmu Gazy a na západním břehu. Kvůli ukončení spolupráce se s firmou bude soudit. Praha 10:22 26. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Supermodelka Bella Hadid | Foto: Vianney Le Caer | Zdroj: ČTK / AP

Angažování Belly Hadid jako nové tváře kampaně na obuv Superlight 72 vyvolalo kritiku. Je tomu především proto, že na letní olympiádě v Mnichově v roce 1972 zavraždili palestinští teroristé jedenáct izraelských sportovců.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Módní novinářka Veronika Ruppert o kauze firmy Adidas a modelky Belly Hadid

Firma Adidas se všem omluvila, včetně modelky, kterou z kampaně stáhla.

Módní publicistka Veronika Ruppert si myslí, že firma Adidas si zvolila navrácení právě téhle obuvi záměrně. Marketéři firmy si nejspíše všimli, že se do módy opět dostávají 70. léta.

„Marketéři Adidasu se nejspíše podívali, která jejich teniska ze 70. let byla nejvíc úspěšná, nejvíc ikonická a nejvíce se prodávala. A to je právě tato teniska, kterou do této doby lidé měli spojenou s olympioniky, kteří sbírali medaile na těchto hrách,“ připomíná pro Český rozhlas Plus novinářka.

Bella Hadid has hired a legal team to sue Adidas, TMZ reports.



She reportedly feels they lack public accountability for making her the face of their campaign honoring the 1972 Munich Olympics. pic.twitter.com/TZ3Df8zrNC — Pop Base (@PopBase) July 21, 2024

„Ale zároveň si tyto tenisky obouvali i němečtí olympionici, kteří rozhodně nevraždili. Takže ta teniska doteď nebyla krvavá, když to tak řeknu. Nebyla s tím spojovaná,“ upozorňuje Ruppert na popkulturní kontext modelu Superlight 72.

Tenisky z roku 1972 se navíc objevily v populárním seriálu té doby Starsky & Hutch.

Žádaná Hadid

Jenže v současnosti se řeší i bezpečnost izraelských sportovců na olympiádě v Paříži. A proto byla kampaň podle Ruppert zvolena opravdu nešťastně.

Adidas stahuje dresy německé reprezentace s číslem 44. Font připomínající blesk se podobal znaku SS Číst článek

„Myslím, že to marketéry nenapadlo. Nečetli to tímto symbolem. Bota pro ně nebyla symbolem někdejšího masakru, ale 70. let,“ soudí.

„Je také důležité říct, kdo je Bella Hadid. Ona je v této kauze líčená jako modelka s určitými etnickými kořeny. Ale Bella Hadid je globální celebrita. Podle některých modelů má nejvíce symetrickou tvář na světě,“ přibližuje Rupert.

Hadid je jednou z nejvlivnějších osobností světa. „Je to nejžádanější světová americká modelka dnešní doby, které leží u nohou všechny luxusní značky. A spolupráce s Adidasem je pro ni taková malá, nedůležitá věc,“ hodnotí.

Chyba marketérů

Podle novinářky kvůli špatně zvolené kampani, kterou musí změnit, může firma Adidas krátkodobě prodělat. Ale přesto se tento model tenisek bude prodávat dál.

„Tahle teniska patří k jedním z nejúspěšnějších modelů, který se prodává a nosí víc než 50 let,“ soudí Ruppert. „Já si myslím, že dlouhodobě to tu tenisku zase tak neovlivní, protože ta bota za to nemůže. Ta teniska prostě není krvavá.“

A ani Bellu Hadid podle novinářky tato kauza nepoškodí. „S firmou se bude modelka nejspíš soudit. Od fanoušků a fanynek na sociálních sítích má obrovskou podporu. Lidé jí píšou, že to ona je příliš dobrá pro Adidas a že firma si ji nezaslouží. Adidas se teď omlouvá a omlouvá,“ doplňuje novinářka a dodává:

„Opravdu to vypadá, že to celé byla nezáměrná chyba marketérů. Bohužel,“ uzavírá.

With a little help from Bella Hadid, A$AP Nast and more, Adidas just relaunched the cult SL 72 shoe – which was first introduced as a runners’ shoe for the 1972 Olympic games in Munich – in a campaign Kenny Germé.



See more: https://t.co/mDXrca6jac pic.twitter.com/bScbgCXtiU — Dazed (@Dazed) July 15, 2024