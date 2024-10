Začíná sbírka Bílá pastelka. Peníze půjdou na pomoc nevidomým a slabozrakým

Pokud lidé ztratí zrak, nezisková organizace Tyfloservis jim pomáhá s návratem do běžného života. „Naši klienti se v první řadě musí naučit postarat se o sebe v běžném denním životě, ať už jde o samostatný pohyb, uvařit si jídlo, osobní hygienu a tak dále,“ popisuje pro Radiožurnál Michal Šíma z Tyfloservisu.

Právě na náročný nácvik každodenních úkonů jdou peníze ze sbírky Bílá pastelka.

Další službou je třeba speciální knihovna pro nevidomé, kde mají nevidomí k dispozici desítky tisíc digitalizovaných knih různých žánrů. A počet se stále rozšiřuje. Čtenáři si je můžou pustit jako audioknihu.

„Jak si umíte představit, když někdo oslepne, tak si nemůže číst běžné knížky, co jsou vytištěné. Nevidí na to. Umožňujeme jim, že si mohou přes mobilní telefon nebo počítač knihy nebo časopisy poslouchat,“ přibližuje knihovník Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Zdeněk Bajtl.

„V knihovně máme v tuto chvíli 40 tisíc titulů. A mají tam výběr jak z beletrie – romány pro ženy, thrillery, detektivky, sci-fi nebo fantasy. Ale máme tam samozřejmě i naučnou literaturu. Co člověk potřebuje pro studium nebo vzdělání,“ doplňuje.

Výroba audioknih je podle Bajtla náročná. „Už to samotné nahrání trvá tak dlouho, jak se ta kniha čte. My ji ale zdigitalizujeme, takže ta práce je přece jenom časově méně náročná. A díky tomu jsme schopni za měsíc zpracovat na 120 knih,“ vypočítává.

Sbírka Bílá pastelka pomáhá už 25 let. Přispět do ní je možné celoročně, tento týden od pondělí do středy navíc dary vybírají v ulicích dvou set českých měst dobrovolníci.

„Bílá pastelka je pro nás jeden z důležitých zdrojů, takže spoléháme na individuální dárce, kteří nějakou menší částkou služby pro zrakově postižené podpoří,“ říká viceprezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Jan Šnyrych.

Dobrovolníky poznáte podle bílého trička s logem sbírky. Za dar dostanete bílou pastelku jako symbol bílé slepecké hole.