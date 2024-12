Chalupy a chaty? Seberete se a ujedete do druhého světa, popisuje český fenomén spoluautor publikace

Radek Váňa vystudoval na Filozofické fakultě UK estetiku a kulturologii, věnoval se teorii architektury. Je spoluautorem publikace Chaty: architektura za branou každodennosti, která vyšla na podzim. Dříve zpracovával problematiku minimalistického bydlení, tzv. tiny house. „Vždycky mě fascinovalo, že někdo dokáže vytvořit krásný dům, krásné bydlení. A o tom naše knížky jsou,“ říká autor v pořadu Host Lucie Výborné na Radiožurnálu. Host Lucie Výborné Praha 10:34 1. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radek Váňa, jeden z autorů a editorů knihy České chaty | Foto: Anna Rychnovská | Zdroj: Český rozhlas

Čím vás ten fenomén zaujal natolik, že jste se rozhodl, že to uděláte?

Za prvé je to tedy osobní vzpomínka a chataření a chalupaření je dodneška obrovské téma v současné architektuře. Každý architekt si navrhoval chatičku nebo chalupu, takže jsme říkali: fajn, pojďme vybrat to, co je zajímavé.

Podle čeho jste vybírali to nejzajímavější?

Chtěli jsme, aby to typově bylo od těch úplně nejmenších boudiček až po opulentní chaty a chalupy, které jsou dnes.

Renesance chataření, chalupaření, dá se ten fenomén nějak vysvětlit? Buď tím, že potřebujeme utíkat do přírody, protože je toho na nás moc, nebo protože jsme to prostě zdědili, máme to v DNA, tak chceme opakovat nějaký model, ve kterém nám bylo dobře?

Je to vlastně už v podtitulu té knížky: architektura za branou každodennosti. V pátek se seberete a ujedete do druhého světa. Do světa možná odpočinku, práce, nějakého relaxu. Tam někde to je.

Zajímalo by mě, jak dnešní generace vnímá bydlení a jaký je tam posun v mentálním nastavení našich dětí směrem k vlastnění, nevlastnění, směrem k minimalismu, šetření, ekologii a tak dále...

Posun je zásadní. Když se dneska podíváte, kolik stojí bydlení, naše děti na něj nedosáhnou. Myslím si, že bydlení se výrazně mění a bude se měnit.

Proto vyšla publikace Tiny house? Nemůžu si postavit vilu za nevím kolik milionů, ale malý domeček do dvou tří milionů snad ufinancujeme... I tohle je přemýšlení.

Knížku Tiny house jsme vydali před dvěma lety, ale pro mě osobně z toho vyplynulo, že tiny house není něco, co by vyřešilo vaše bydlení. Není to tak, že když si nemůžete dovolit byt v bytovém domě, koupíte si tiny house a budete tam bydlet. To určitě ne.

Co je téma do budoucnosti, co se týče dostupnost bydlení?

Myslím si, že to bude nájemní bydlení, jako je to v Evropě všude.

Takže jsme byli rozmazlení tím, že musíme mít vlastní dům, musíme mít vlastní chalupu, vlastní byt?

Je to něco, co máme v sobě zakořeněné – mít ten byt nebo ten dům.

Jakému tématu se věnuje Radek Váňa nyní? Kde se v Čechách vzalo saunování? A co byly pro zakladatele nakladatelství Archizoom books při práci na publikacích tzv. aha-momenty? Poslechněte si celý rozhovor.