Internetový sexuální predátor se mi naboural do webkamery a sledoval, jak se převlékám, říká Monika

Svůj příběh se Monika rozhodla sdílet v rámci dokumentu V síti režiséra Víta Klusáka, který je od minulého týdne v kinech.

Petr a Pavel

Monika chodila na gymnázium a nejlepší kamarádka se jí svěřila, že se přes internet seznámila se sympaťákem Petrem a virtuálně s ním chodí. „Bylo nám dvanáct, ani jsme vlastně nevěděly, co to znamená s někým chodit,“ popisuje.

Petr měl patnáctiletého bratra Pavla, hezkého kluka z Roudnice nad Labem, se kterým si začala psát Monika: „Pro nás to bylo jako sen – to, že se někomu líbíme a že nás někdo má rád,“ vysvětluje.

Propracovaná identita

Sourozenci Petr a Pavel ale reálně neexistovali. Jejich fotky predátor našel na internetu a vydával se za oba. Na facebooku vytvořil i fiktivní profil jejich sestry, kamarádů a příbuzných:

„Měl to hrozně promakané – jeden a ten samý člověk si vytvořil plno profilů, vytvořil celou propracovanou rodinu. Ta si vzájemně psala na zeď facebooku. Každý profil měl svoji minulost, svoje fotky z dětství…“

Predátor měl pokaždé jinou výmluvu, proč nemůže během videohovoru zrovna mluvit nebo ukázat svůj obličej.

„Bylo to postupné. Měsíc jsme si psali. Chtěl třeba, abych se připojila na skype a usmála se, ale on si webkameru nikdy nezapínal,“ popisuje Monika.

„Vždycky měl nějakou adekvátní výmluvu, abych mu jako dvanáctiletá holka věřila. Měl i vypnutý mikrofon – říkal, že ho má rozbitý, že mu do něj brácha Petr vylil limonádu a nemá zrovna peníze na opravu.“

Z natáčení dokumentu V síti | Foto: Milan Jaroš | Zdroj: Aerofilms

Muž začal postupně dívku ovládat, stále víc a víc si chtěl psát o sexuálních tématech. „Říkal, že když půjdu spát, že ho nemám ráda. Tak jsem s ním třeba do čtyř hodin do rána chatovala. Nechtěla jsem, aby byl na mě naštvaný. Pak jsem vstávala v šest hodin do školy. Byla jsem pořád nemocná,“ vzpomíná studentka.

Viděl všechno v přímém přenosu

Po půl roce psaní se měla Monika s údajným Pavlem osobně sejít. Noc předtím to ale zjistila její matka a na schůzku ji nepustila. Predátor byl agresivní a začal Moniku vydírat přes choulostivé fotky, které si tajně pořizoval. Připojil se totiž tajně k její webkameře a všechno si nahrával.

Dokument V síti o zneužívání dětí na internetu líčí důmyslnou past na sexuální predátory i diváka Číst článek

„Zpětně jsem si uvědomila, že mi poslal odkaz, na který jsem klikla, a on se mi naboural do webkamery. Sledoval mě, kdykoli jsem měla na stole zapnutý počítač. Viděl, jak se tady převlékám, jak tady chodím nahá. Také viděl, jak se snažím začít s nějakým uspokojováním. Měl to všechno v přímém přenosu.“

Třicet obětí, tříletá podmínka

Pak Monika náhodou zjistila mužovo telefonní číslo a chvíli s ním mluvila. „Byl to po hlase starý pán, bylo to fakt nepříjemný. Ptala jsem se, proč to dělá, a on odpověděl, že ho to baví a že to bude dělat dál,“ popisuje prožitý šok.

Případ následně převzala policie. Zjistila, že stejný sexuální predátor s iniciálami P. G. komunikoval s více než třiceti nezletilými dívkami. V roce 2014 dostal podmínku za tři trestné činy, které souvisejí s dětskou pornografií a ohrožováním výchovy dítěte.