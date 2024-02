O krematoritum pro zvířata roste zájem. V podniku na Sokolovsku zpopelňují psy, andulky i morčata

V posledních letech začali lidé více přemýšlet o důstojném rozloučení s jejich domácími mazlíčky. I proto na několika místech v Česku začala vznikat zvířecí krematoria. Na západě republiky v současné době funguje jedno jediné – Pet Heaven v Chodově na Sokolovsku.

„Za posledních pět let, co fungujeme, každý rok dojde k drobnému nárůstu počtu klientů. Je to o tom, že o nás stále více lidí ví. A lidé navíc nad smrtí svého zvířecího přítele přemýšlejí dopředu,“ potvrzuje Zdeňka Šlárová, spolumajitelka zvířecího krematoria v Chodově na Sokolovsku.

Zatímco zpočátku měli o poslední služby pro domácí mazlíčky zájem spíše ti, kterým zemřel pes, postupně se klientela rozrůstá.

„Teď jsou našimi klienty například andulky. Máme paní, která chová fretky. Hodně klientů máme mezi chovateli koček. Dnes ráno jsme přijímali morče,“ přibližuje Šlárová.

Zvířecí krematorium v Chodově na Sokolovsku | Foto: Andrea Strohmaierová | Zdroj: Český rozhlas

Krematoriu se vyhnulo velké zdražování poté, co vzrostly ceny energií. „Bylo to velké napětí. Jsme součástí areálu, tak jsme museli počkat, jak dopadne podpis smlouvu. Opravdu hrozilo, že budeme muset buď výrazně omezit příjem klientů, anebo reagovat na ceny plynu daleko dramatičtěji, než jsme udělali,“ vzpomíná Šlárová.

„Nakonec došlo k mírnému zdražení, ale od té doby jsme nemuseli s cenou hýbat,“ dodává.

A navíc díky postupnému rozrůstání si firma mohla dovolit i navýšit úvazek svému zaměstnanci. „Očekáváme další nárůst. Do budoucna plánujeme i nějaké další projekty, ale v současné době si vystačíme s tím, s čím jsme začínali,“ shrnuje.

Krematorium pro zvířata vzniklo před pěti lety a na stavbu přispěla i Evropská unie. Do letošního roku fungovalo i jako sociální podnik pro lidi, kteří těžko shánějí práci.