Kamarádské obejmutí by mělo podle vědkyň trvat pět až deset sekund. Na technice tolik nezáleží

Jak dlouho by mělo trvat kamarádské obejmutí, aby z toho obě strany měly co největší zdravotní užitek? Tuhle otázku si položily autorky britské studie, která vyšla v časopise Acta Psychologica. V době, která fyzické blízkosti nepřeje, došly k závěru, že správné objetí by mělo trvat pět až deset sekund.

Londýn 13:57 22. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít