Párání je sestra pletení. Učíme se tak pracovat s vlastní chybou, říkají pletařské influencerky

Vlněné sestry. Dvojice pletařských influencerek, která se zviditelnila společným podcastem, stojí také za stejnojmenným internetovým obchodem s přízemi. „Pletení je ve všech životních fázích a ve všech životních situacích použitelné," říká v rozhovoru pro Radiožurnál Kateřina Rajmicová a zdůrazňuje, že jde o životní styl. „Hodiny pletení vám něco dají," dodává Helena Auerová. Host Radiožurnálu Praha 18:18 22. prosince 2024

Od března 2019 natáčíte videopodcasty o pletení. Dívala jsem se, že některé mají až 10 tisíc zhlédnutí. Jak a podle čeho natáčení připravujete?

K. R.: Především je to o našem pletení, to je hlavní téma. Převzaly jsme ho ze zahraničí, kde je videopodcast o pletení oblíbený formát, protože když pletařky pletou, tak se u toho rády dívají na někoho dalšího, jak plete. (směje se)

Když jsme už měly nějaké zkušenosti a napleteno, tak jsme si říkaly, že to zkusíme. A začalo nás to velice bavit a baví to i naše posluchače. Takže vždycky v každém díle mluvíme o tom, co jsme upletly, o tom, co pleteme zrovna teď, o tom, co plánujeme. Ukazujeme tam novinky na trhu, knížky, mluvíme o designech…

Jaké novinky jsou teď v pletení? Co teď letí?

K. R.: Toho je hrozně moc. Jak jsme říkaly, je to strašně široké, je to životní styl, kde je všechno a každý si může najít to svoje. To je na pletení nádherné, že každý z nás si může najít svůj styl. Teď je třeba moderní dánský design, hygge, takový střídmý, jakoby z obchodů, co nejjednodušší.

Svoboda a moc

Kdo vlastně dnes potřebuje plést, když toho zboží na pultech v obchodech pleteného je hodně?

K. R.: Myslím, že pletou ženy, které…

... pletou jenom ženy?

K. R.: Známe pár mužů, kteří pletou, ale je to opravdu výjimka. Je hodně pletařských designérů – muži mají cit pro design. Ale jsou to ženy, které chtějí mít něco originálního. Něco, co prostě v obchodě nenajdete.

H. A.: Můžou si zvolit svoji barevnou kombinaci, vzhled.

„Je v tom ohromná moc, že si děláte svoje oblečení.“ Kateřina Rajmicová

K. R.: Trendy v obchodech jsou takové dost jednostranné. Já jsem třeba tmavý zimní typ a když si můžu sama vybrat barvy, tak to je ohromná svoboda. A je v tom ohromná moc, že si děláte svoje oblečení. To mi na tom přijde fascinující.

H. A.: Někdo má rád především ten proces, užívá si pletení a třeba ho ani nebaví nosit ty věci. Někdy ano, ale ty hodiny u pletení vám něco dají.

K. R.: Pletení je ve všech životních fázích a ve všech životních situacích použitelné. Můžete plést sama, uklidňovat se tím. Nebo můžete plést, když máte radost. Můžete plést s někým – s kamarádkou, s maminkou, učíte plést dceru... Je to prostě životní styl.

Stres z párání

Je to činnost, která je hodně spojená právě s poklidem. S takovým tím poklidem našich maminek a babiček. Ale je to taky stres, ne?

HA: Pletení by neměl být určitě stres. Stresu máme v životě dost. (směje se)

Našla jsem komentář k vašemu videu. „Milé dámy, díky za další inspiraci, pozitivní energii. Bez párání není pletení, párání neoddělitelně k pletení patří jako sestra k sestře. Jen to musím někdy rozdýchat, ale je to škola sebeovládání, trpělivosti a vytrvalosti a překvapivě mě to posune dál.“ Tam jsem myslela, že je ten stres.

H. A.: Párání je opravdu sestra pletení. Souvisí to s tím, že se pletením učíme pracovat s chybou. Že když pletu, tak se učím říci, že to není dokonalý výrobek, tak jak věci nejsou dokonalé.

Kdy jste naposledy páraly?

K. R.: Včera.

H. A.: Já tedy nedávno. Přepletla jsem celé tělo svetru.

K. R.: Poslední dobou se toho představám bát a beru to tak, že to je součást vzniku toho svetru. Vždycky mi přijde lepší to vypárat a přeplést, než pak být naštvaná, že mi třeba svetr nesedí.

