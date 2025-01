Přehouplo se kyvadlo, chválí Weiss konec podpory diverzity v USA. Biler: Lidé se cítí v totalitě

Prezident USA Donald Trump nařídil úřadům uznávat jen dvě pohlaví a zrušil program na podporu rozmanitosti, rovnosti a inkluze (DEI). „Podle mě je to dobře. Končí systém rasových preferencí,“ říká Českému rozhlasu Plus Martin Weiss z týdeníku Echo. „Nejen že se ruší program DEI, ale ještě se hledá, jestli se neprosazuje něco, co souvisí s diverzitou a inkluzí. Lidé si připadají jako zaměstnanci gestapa,“ varuje Stanislav Biler ze serveru Alarm. Pro a proti Praha 22:13 29. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Trump vlastně zrušil exekutivní příkaz z roku 1965 a je to skutečně změna režimu“ (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock | ©

Odstoupení od programů známých jako DEI už oznámily některé velké firmy jako Walmart, McDonald’s nebo Facebook. Dělá Trump dobře, když ustupuje od politiky označované konzervativci jako woke kultura?

Biler: Já myslím, že to není krok správným směrem. Musíme si uvědomit, že Trump to jenom neruší, to není jenom program, který zavedl Joe Biden a teď se to vrací do stavu nula. Programy DEI mají historickou souvislost, začínají v šedesátých letech a Trump není první, který se je pokouší zrušit, první pokud byl už za Ronalda Reagana.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Trump vyhlásil válku woke. V Pro a proti o tom debatují Martin Weiss z týdeníku Echo a Stanislav Biler z Alarmu

Dosud tyto programy odolaly, ale teď je to poprvé, co je někdo nejspíš zruší takto masivně. A navíc nejde jenom o rušení, ale o to, že se aktivně půjde po tom, aby je neprosazoval vůbec nikdo. Aby to vůbec neexistovalo.

Weiss: Podle mě je velmi dobře, co Donald Trump udělal. Rozhodně co se týče programů z poslední doby. Trump vlastně zrušil exekutivní příkaz z roku 1965 a je to skutečně změna režimu. Končí systém rasových preferencí, systém hodnocení zaměstnanců na pracovišti podle rasových škatulek.

Proč je to podle vás správně?

Weiss: Ta myšlenka byla od počátku podle některých názorů dost pofidérní. Postupně nabobtnávala a stávala se z toho byrokracie. Byl tu moment, kdy soudy rozhodly, že diskriminace se prokazuje pouhým nerovným výsledkem. Jestliže firma zaměstnává například méně černochů, než je v dané populaci, tak je to projev diskriminace.

Zejména po létě s hnutím Black Lives Matter se Amerikou přehnala hysterická vlna. Dnešní pojem woke je od wokening, probuzení, tedy jakýsi náboženský revival, který bojuje proti rasismu způsobem, který se institucionalizoval, byrokratizoval a zároveň byl velice hysterický.

Pane Bilere, našlo by se dost příkladů toho, že programy DEI nesly dobré ovoce?

Biler: Myslím, že takové případy najdeme. Celý ten program je komplexní a široký, není černobílý.

Nejsou to jenom programy z poslední doby, které zvedal a na které útočil Donald Trump. Jsou to programy, které regulérně pomáhají rovnosti v odměňování na pracovišti. Které podporují rodiče na mateřské, nebo po mateřské v práci. Škála těch programů je široká. Znamená to spoustu věcí současně.

Trump opět nechce v armádě trans lidi. Soudy už v minulosti opatření zpochybnily Číst článek

A v debatě, kterou republikáni a zvláště Trump zvedají a dělají si z toho kampaň, se objevují jen malé části toho všeho, které budí kontroverze.

Když říkáte, že si z toho Trump dělá kampaň, tak je to nepochybně pravda. Ale byla to kampaň úspěšná a měla odezvu ve společnosti.

Biler: To měla. Ale byla to jen jedna část jeho kampaně, ta také měla více částí. Pro některé lidi to byl trn v oku, proti kterému jim stálo za to bojovat. Pro spoustu lidí to bylo ohrožení.

Že se tyto programy ruší, neznamená jenom to, že se vracíme do stavu před čtyřmi lety. Ale zaměstnanci federálních úřadů dostali e-mail, že mají deset dnů na to anonymně nahlásit, pokud uvidí své kolegy nebo kohokoliv jiného, kdo by snad chtěl nějak tyto politiky DEI zamaskovat, případně dál prosazovat.

Pokud to lidé neudělají do deseti dnů a pak se na to přijde, tak jim hrozí vážný postih. Ti lidé to pak anonymně komentují tak, že mají pocit, že žijí v Sovětském svazu nebo v jiném totalitním režimu. Připadají si jako zaměstnanci gestapa.

Vzniká tím období ne snad teroru, ale honu na čarodějnice. Vzniká tím nedůvěra mezi zaměstnanci. Takže se program DEI nejen ruší, ale ještě se aktivně hledá, jestli se neprosazuje něco, co souvisí s diverzitou a inkluzí.

Weiss: Je tu jeden zajímavý detail, který se ve zpětném pohledu ztrácí. Ale Donald Trump začal toto téma akcentovat relativně pozdě a celkem překvapivě. Kus práce na tom odvedli jiní politici a hlavně aktivisté.

Podle mě je to určité přehoupnutí kyvadla. Ve firemním sektoru se DEI v poslední době ukazovalo jaksi performativně. Lidé převáděli na efekt, že jsou pro radikální zlepšení společnosti a nápravu křivd, ale ve skutečnosti to nemělo žádný efekt. Byly to šílené pokusy o zavedení zvyku říkat rituálně na poradách, na jaké ukradené indiánské půdě v tu chvíli lidé stojí. Ne že by chtěli vracet půdu, jen si rituálně sypali popel na hlavu.

Transgender ženy si budou muset odpykat trest ve vězeních pro muže, nařídil Trump Číst článek

Co je woke

Co je to vlastně woke? Mluví vlastně všichni o tom samém?

Biler: Já myslím, že ne. Právě proto, že je to tak široký pojem a dá se použít pro skoro cokoliv, tak se dá i velmi gumovým způsobem používat. Stejné je to s politikou DEI, což označuje rozmanitost, rovnost, inkluzi.

Ale takové pojmy se snaží vytvářet všechny strany v průběhu všech historických politických střetů. Vždycky je výhodnější svého protivníka zahrnout pod jeden výraz a všechno, co se mi na něm nelíbí, pod to zasunout. Lépe se s tím pracuje v médiích a v politických prohlášeních.

Pane Weissi, dá se v tom případě vést racionální debata o tom, co je dobré a co špatné na woke kultuře?

Weiss: Já myslím, že to jádro, o kterém se můžeme bavit – a doufám, že za rok už se o tom budeme jenom bavit – je jednak diskriminace individuální, která samozřejmě nemá být. A pak je to také určitý respekt a tolerance na pracovišti pro nějakou různost, to tady asi bude pořád.

Ale ta woke vlna, která nabývala až maoistické rysy, pronikala i do sportu, do základních škol a měla performativní rysy. Lidé spolu vlastně soutěžili v předvádění toho, kdo je víc probuzený, kdo vyvěsí větší duhovou vlajku, kdo dřív demontuje na svém pracovišti rasismus. To, doufám, už pominulo, na tom nebylo dobrého nic.

Jakou protireakci může Trumpův krok vyvolat? Poslechněte si celou debatu výše.