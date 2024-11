Polovina žáků se na druhém stupni setkala se slovními útoky, ukazuje průzkum

S verbálním násilím a ponižováním se na druhém stupni základních škol setkává zhruba polovina dětí. Zhruba tři čtvrtiny dětí z druhého stupně se ve škole cítí dobře. Vyplývá to z dat projektu Mapa školy společnosti Scio. V uplynulém školním roce prošlo testováním zhruba 30 tisíc žáků a přes 3000 vyučujících. Praha 16:14 5. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Děti v základních školách se často potýkají se slovními útoky (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

S fyzickým násilím se setkává čtvrtina žáků na prvním stupni a třetina na stupni druhém. „Fyzické ubližování zmiňují často nebo téměř denně 16 procent dětí na druhém stupni. Svědkem šikany na druhém stupni bývá zhruba 10 procent dětí. A 13 procent dětí říká, že byly samy šikanovány,“ říká Anna Tzurna, vedoucí projektu Mapa školy. Obavy z ostatních dětí má dokonce 29 procent žáků.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s Annou Tzurnou, vedoucí projektu Mapa školy

Že do školy chodí rádo, uvedlo 37 procent žáků prvního stupně základních škol, 57 procent dětí se pak vyjádřilo, že do školy chodí rády tak napůl. Z druhého stupně ZŠ chodí do školy rádo sedm procent, 39 procent žáků chodí spíše rádo, zhruba třetina spíše ne.

Přes 90 procent učitelů se do své práce těší, ale 25 procent pedagogů základních škol se potýká s vyčerpáním. Důležité jsou pro ně hlavně pracovní kolektiv a vedení školy.

Když letošní výsledky porovnáme s těmi z minulých let, tak podle Tzurny se za poslední tři roky téměř nemění.

„Nepozorujeme výrazné zlepšení. Buď je tam stagnace nebo mírně se zhoršující trend. Z těch našich dotazníků to zatím nevypadá, že by tam nastával obrat k něčemu lepšímu,“ hodnotí.

23:11 Chybí lidé, ubyde papírování, hájí slučování škol ministerstvo. ‚Pomůže to kvalitě?‘ ptá se ředitel Číst článek

Srovnání s dřívějšími lety je podle ní vzhledem k pandemii covid-19 a neustálé aktualizaci otázek neobjektivní.

Data jsou hlavně pro ředitele škol, aby podle nich vyhodnotili, jak jejich škola funguje. Pokud by mělo o výsledky zájem ministerstvo školství, určitě mu je poskytne. Každopádně resort je zatím nechtěl komentovat, protože se s daty ještě neseznámil.

K otázkám se v loňském školním roce 2023/2024 vyjadřovalo 15 300 žáků prvního a 13 700 žáků druhého stupně ze 135 zapojených základních škol v Česku. Odpovídalo zároveň 3400 učitelů.