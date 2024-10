Chybí lidé, ubyde papírování, hájí slučování škol ministerstvo. ‚Pomůže to kvalitě?‘ ptá se ředitel

Ministerstvo školství navrhuje, aby se slučovaly malé školy. Slibuje si od toho úbytek administrativy. Asociace ředitelů základních škol však o záměru pochybuje. „Byli bychom rádi, kdyby to bylo komplexní řešení,“ vadí Luboši Zajícovi, prezidentovi asociace a řediteli Základní školy Pečky. „Budou větší pedagogické sbory a lepší zastupitelnost učitelů,“ obhajuje legislativu pro Český rozhlas Plus náměstek ministra školství Jiří Nantl (ODS). Pro a proti Praha 20:11 23. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo školství chce usnadnit situaci slučováním škol (ilustrační foto) | Foto: Jiří Trnka | Zdroj: Český rozhlas

Pane náměstku, můžete ve stručnosti vysvětlit, proč chcete, aby se slučovaly malé školy?

Nantl (ODS): V České republice máme poměrně zvláštně uspořádanou soustavu škol, kde vysoký podíl škol je malých. Čtvrtina škol má méně než padesát žáků, a přitom jsou samostatným právnickým subjektem, mají management, administrativní aparát.

Očekáváme, že budou větší pedagogické sbory, lepší zastupitelnost učitelů a lépe seženeme na nižší počet ředitelů uchazeče, kteří by tu pozici chtěli dělat. To je dnes problém, na jedno místo se hlásí v průměru 1,4 uchazeče.

A ubydou i duplicitní administrativní činnosti, protože pokud máte v jedné obci dvě malé školy, tak stejné činnosti administrativní povahy jsou v nich vykonávány dvakrát, dvěma řediteli a jejich spolupracovníky. Tam je úspora z rozsahu. Ale myslím, že tady finanční úspora není hlavní argument.

Pane řediteli, rozumíte těmto důvodům?

Zajíc: V podstatě těm důvodům rozumíme. Protože my se také snažíme dosáhnout optimalizace.

Trochu problém pro nás je, jakým způsobem se slučování provádí. Především bychom byli rádi, kdyby to bylo komplexní řešení, které by umožňovalo i to, že sloučení bude mít dopad na kvalitu vzdělávání v celém regionu, v celé oblasti.

Nejde jenom o to, že u jednoho zřizovatele sloučíme dohromady několik škol, které mohou být úplně různého charakteru. Ale jde spíš o to, abychom nastolili zodpovědnost za vzdělávání v dané oblasti i s tím, že v nějakých případech musí dojít ke sloučení škol.

Mateřské školy

Pane řediteli, souhlasil byste s tím, že by po slučování měly vznikat školy o velikosti zhruba 200 žáků?

Zajíc: Větší škola má samozřejmě určité výhody, jak zmiňoval pan náměstek. Jenom jsme z toho návrhu úplně nepochopili, že se jedná o stejné školy. Protože nám tam z toho vyplynulo například to, že by se slučovaly základní školy s mateřskými školami, pokud jsou u jednoho zřizovatele. Což by samozřejmě pro organizaci byla určitá komplikace.

Pane náměstku, jak to bude se slučováním základních a mateřských škol? Můžete to vyjasnit?

Nantl: Toto je věc, která je diskutovaná. A může o tom být ještě diskuse i ve Sněmovně.

Argumenty jsou pro i proti. Rozumím ředitelům, že to je nový typ činnosti. Zároveň jsou důvody, které by ve finále mohly vést k přijetí tohoto rozhodnutí. Třeba že potřebujeme řešit provázanost vzdělávacích přístupů v předškolním vzdělávání a na základní škole.

Ale myslím si, že toto je parametr, který je do jisté míry k diskuzi.

Co bude v té novele, kterou předložíte?

Nantl: To uvidíme po uzavření meziresortního připomínkového řízení, které ještě úplně vypořádáno nebylo. Tohle je zrovna jedna z věcí, nad kterou ještě chvíli budeme spekulovat i se zúčastněnými resorty.

Přikláněl bych se k tomu, abychom šli spíše směrem sloučení s mateřskými školami, protože to vnímám jako součást jednoho kontinua.

Pane řediteli, proč se vám nelíbí, aby se slučovaly některé základní a mateřské školy?

Zajíc: Netýká se to všech, protože už existují spojené základní a mateřské školy. A tam to bylo především u malých škol. Ale spíš se to týká velkých škol, ke kterým by byly přiřazeny právě mateřinky. Je to náběh další agendy, kterou musí ředitel nějak zvládat.

Chápu, že by mu s mateřinkou přišel i určitý aparát, ale přesto pak musí ředitel zvládat kompletní legislativu, musí zodpovídat i za chod mateřské školy a podobně.

To, co zmiňoval pan náměstek, tedy provázanost, je rozhodně dobrá věc. Myslím si, že by to šlo řešit i jinými způsoby než jenom sloučením škol.

Je slučování škol jediná cesta jak podpořit jejich spolupráci? Jakou motivaci budou mít školy pro slučování? A existují i jiné programy, které by ulehčily současným ředitelům od komplikované administrativy?