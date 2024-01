Mladík z Karlových Varů si postavil plně funkční dům. Teď chystá další

Radek Pospíšil z Karlových Varů měl od malička sen, chtěl si postavit svůj vlastní dům. Ještě mu nebylo ani devatenáct let a sen si splnil. Se stavbou začal v 16 letech úplně sám. Karlovy Vary 22:33 21. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Když o svých plánech mluvil s vrstevníky, smáli se mu | Zdroj: Z archivu Radka Pospíšila

V dnešní době drahých nemovitostí a nedostupných hypoték zůstává vlastní bydlení pro mnoho lidí nedosažitelným milníkem. Radek Pospíšil ve „svém“ žije už rok. Domov si navíc postavil vlastníma rukama.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s Radkem Pospíšilem. Moderuje Pavlína Kyselová

„Už jsem si chtěl nějaký dům postavit od malička, jenom jsem byl prostě malej a nešlo to. Pak jsem na Instagramu viděl tenhle typ baráčku a věděl jsem, že mi rodiče v tuhle chvíli už uvolní peníze, které mi šetřili. Všechno jsem to spojil a začal jsem se stavit první domek,“ vzpomíná Radek na úplné začátky.

S náklady 450 tisíc vybudoval tiny house na kolech, kde se na ploše 24 metrů čtverečních nachází veškeré vybavení pro celoroční žití. Tenkrát by ho asi ale ani nenapadlo, že se tím jednou třeba bude živit. „Nepřemýšlel jsem, že by to mohla být má práce. Jenom jsem si říkal, že bych chtěl mít nějaký prostor, kde budu moct bydlet a budu si moct zvát svoje kamarády,“ řekl.

Lávku přes rozvodněnou Ohři se opět nepodařilo zvednout. Systém selhal stejně jako v prosinci Číst článek

Jak prozradil, na start mu finančně přispěli rodiče. Dnes už je ve fázi, kdy má sponzory a staví druhý domek. V tom současném bydlí a zároveň ho pronajímá na víkendy. „Oslovily mě už firmy, že chtějí spolupracovat na druhém domečku. Což je vlastně super.“

Když o svých plánech mluvil s vrstevníky, smáli se mu. „Když jsem to někomu řekl, ten můj plán, tak mi řekli, že to je blbost a radši by si zrekonstruovali byt, než být v nějaký chatrči. Až když viděli, co vlastně dělám, tak už říkali, že to je celkem hustý. Když to bylo hotový, tak už se jim to líbilo. Teď na nový škole už mě všichni podporovali.“

Na otázku, zda nelituje svého rozhodnutí, Radek odpovídá jasně: „Spíš lituju, že jsem nezačal ještě dřív než v těch 16,“ usmívá se. A kde by se rád viděl za 10 let? „Chtěl bych svůj domeček za 10 let vidět po celý republice, abych věděl, že v tom lidé bydlí, že se jim to líbí a moje práce jim zlepší život.“