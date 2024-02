Až 40 procent žáků devátých ročníků trpí depresí. Reforma výuky má zahrnovat práci s emocemi

Přibývá dětí, které podle Národního ústavu duševního zdraví trpí depresemi nebo úzkostmi. Některé školy se proto snaží víc pečovat o duševní pohodu svých žáků. V úterý začíná Týden pro wellbeing ve škole. To je termín, který zahrnuje duševní i tělesnou pohodu. Zapojilo se do něj víc než 60 neziskových organizací. Kladno 11:26 13. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle červnových dat Národního ústavu duševního zdraví trpí až 40 % žáků devátých ročníků nějakou formou deprese ) ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Semináře nebo workshopy mají upozornit, že péče o duševní pohodu žáků i učitelů je nezbytnou prevencí psychických nemocí i základ pro efektivní vzdělávání. Jak to může vypadat, vám ukážeme.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Reportáž z akce Týden pro wellbeing ve školách.

„Máme pětiminutové přestávky, takže až já budu zapisovat do třídnice, tak Klárka v klidu dosnídá, ale teď přichází aktivizace,“ popisuje učitelka Střední průmyslové školy stavební a obchodní akademie v Kladně Šárka Eislová, která zahajuje hodinu tzv. aktivizací, tedy tak, aby žáky probrala a naladila.

„Já házím klíče a oni tleskají v té nejvyšší výšce. Skupina, komunita, se naladí na to, že teď budeme pracovat a jsme tady společně,“ vysvětluje učitelka Eislová.

Následují krátké referáty studentů na téma duševní poruchy, a když se třeba Petr omluvil, že zapomněl referát doma, projevil se chápavý přístup učitelky. Šárka Eislová řekla, že mu věří a ať ho má připravený příště.

Zažil ‚starou školu‘, chce tak vychovávat jinak. ‚Seřvat a uhodit je jednodušší, já dávám dětem čas,‘ říká Číst článek

„Myslíte si, že nám to téma uteče?“ ptá se Eislová a ze třídy zazní, že ano. „A kam?“ ptá se učitelka dál a pokračuje, že „neuteče, téma nemá nožičky“.

Odpočinkové zóny

Podle studentů přispívají k pohodě ve škole také odpočinkové zóny, je jich hned několik. „Musím říct, že je to hrozně dobré pro studenty, že mohou během volných hodin přijít a sednout si do těch relaxačních zón, sednout na pytle, klidně usnout. Nikomu, žádnému učiteli to nevadí,“ popisuje druhák Matěj Šulc.

Volné hodiny tráví v relaxačních zónách taky prvačka Daniela Zárybnická. Mohla by se spolužáky jít do nedalekého obchodního centra, ale říká, že tady se cítí lépe. „Ta skvělá atmosféra, jak mezi studenty a učiteli, tak všude i v bufetu. Protože máme skvělou paní bufetářku, za kterou já chodím moc ráda. Vždycky má úsměv na tváři a je moc milá.“

Matěj s Danielou také oceňují, že učitelé nikdy nekomentují jejich oblečení nebo make-up. Naopak, prý si outfity navzájem často i pochválí. A taky se snaží mluvit stejným jazykem, vypráví Daniela.

Prvním dětem začínají jarní prázdniny. Na Vysočině budou dříve kvůli mistrovství světa v biatlonu Číst článek

„My jsme třeba chodili do hodin a používali jsme mezi sebou zkratky jako WTF (z anglického what the f*ck! neboli co to sakra!), BTW (z anglického by the way neboli mimochodem), ILY (z anglického I love you neboli miluji tě), nebo OMG (z anglického oh my god neboli ach můj bože). A učitelka na nás tak jako koukala. Takže jsme měli hodinu, kde jsme řekli všechny zkratky, které nás napadly, a paní učitelka si je zapsala a teď už ví, co znamenají. Občas se je snaží i používat a to mi přijde hrozně super,“ říká Daniela.

Spokojenost studentů

Ke spokojenosti studentů přispívají i zdánlivě nepodstatné věci. Třeba velké zrcadlo na dívčích toaletách.

„Pamatuju si, jak jsme před týdnem přišly na záchod a jen tak jsme si povídaly a najednou jsme si všimly, že za námi je velké zrcadlo a tak jsme s holkama, se kterýma se nejvíc kamarádím, jsme začaly křičet a skákat, že je tady velké zrcadlo, že se v něm můžeme vidět a můžeme se v něm fotit a byla to hrozná sranda. Dělaly jsme kravinky. Povídaly jsme si o tom a hned jsme to řekly doma a hned jsme dávaly fotky na instagram,“ směje se Daniela.

Normální dětství válce navzdory. Děti v Charkově chodí do školky díky třídám v metru Číst článek

„Snažíme se tady zavádět přátelskou atmosféru a vyhovět každému, jak je to možné, a současně vyžadovat dobrou práci a dobré studijní výsledky. Působit v duchu našeho mota ‚škola nás baví, chodíme sem rádi‘,“ říká ředitel školy Václav Opatrný.

Podle červnových dat Národního ústavu duševního zdraví trpí až 40 procent žáků devátých ročníků nějakou formou deprese. Naučit se, jak dbát o své psychické zdraví, je podle organizátorů Týdne wellbeigu ve školách jednou z klíčových dovedností, které by se žáci a studenti měli ve škole naučit.

Počítá s tím připravovaná reforma výuky, která by měla platit od září 2027. Už na základní škole by se děti měly naučit pracovat s emocemi, zvládat stres nebo si říct o odbornou pomoc.