Důvěru jsem neztratil. Rodiče budeme nabádat, aby podávali přihlášky elektronicky, říká ředitel gymnázia

V pátek večer, nejpozději v noci, by měl začít fungovat systém na online podávání přihlášek ke studiu na středních školách. Původně ho měl Cermat zprovoznit od 1. února, to se ale nestalo kvůli technickým problémům. „Bylo zklamání, když jsme zjistili, že podávání přihlášek není možné. Ale nevidím důvod, abych se výrazně bál, že by to nefungovalo. Důvěru jsem neztratil," říká pro Radiožurnál ředitel Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce Jiří Kuhn. Rozhovor Praha 10:58 2. února 2024

Měl byste k systému důvěru jako rodič, až bude zprovozněn?

Rodiče stojí před zásadním krokem, který musí vyřešit. Pokud by se nepodařilo DiPSy zprovoznit dnes, případně zítra, tak bych asi důvěru už ztratil. Potom to bude mít důsledek, že školy budou zahlceny papírovými přihláškami a opět nám vypukne papírová válka jako v minulých letech, umocněná tím, že žáci můžou dávat tři přihlášky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 „Software byl uživatelsky hodně přívětivý, což bylo pro nás důležité. Pokud mají rodiče zvládnout podání přihlášek elektronicky, nemůže to být nic složitého,“ ujišťuje ředitel Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce Jiří Kuhn

Lhůta pro podání přihlášek na střední školy končí 20. února, byl byste pro její prodloužení? I pokud by se podařilo systém zprovoznit dnes v noci?

Pokud se to povede dnes v noci, tak k tomu důvod není. Samotné podání nezabere moc času. Díky tomu, že se do systému může přihlásit x lidí najednou, tak k prodloužení důvod není. Pokud by se to nepovedlo, je potřeba si o tom popovídat a říct si, jestli to je nutné, nebo není. Osobně si myslím, že pokud by se to nepodařilo do pondělí, tak by nějaké kroky měl ministr udělat.

Systém bude po přijímacích zkouškách rozřazovat žáky podle dosažených výsledků do škol. Může tohle být podle Jiřího Kuhna další zatěžkávací zkouška? Poslechněte si rozhovor v audiu.