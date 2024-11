Fotbalisté Liberce splnili přání Ježíškových vnoučat. Vydali se na besedu mezi seniory do Alzheimer Centra

Český rozhlas v rámci projektu Ježíškova vnoučata plní přání seniorům. Jedno sportovní měli klienti Alzheimer Home centra ze Sychrova. Pozvánku na besedu přijali hráči prvoligového Slovanu Liberec Sebastián Kop a Benjamin Nyarko v doprovodu ředitele komunikace Tomáše Čarnogurského. Liberec 20:23 25. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Slovanu Sebastián Kop a Benjamin Nyarko navštivili klienty Alzheimer Home centra ze Sychrova | Foto: Marek Sekáč | Zdroj: Český rozhlas

„Ježíškova vnoučata jsou úžasná, my z toho čerpáme. Vím, že klienti mají nějaké přání, že by si přáli vidět fotbalisty, hokejisty, přáli si vidět taneční vystoupení, přáli si dechovku, přáli si country skupinu… Snažím se jim díky Ježíškovým vnoučatům splnit to, co bych jinak asi nedokázala,“ říká aktivizační pracovnice centra Naďa Jirošová.

Sebastián Kop přiznal, že to pro něj byla premiéra na podobné akci, je mu 19 let.

Klienti v rámci zdravotních možností poslouchali a zapojovali se do povídání, o řadu věcí se zajímali. A přiznali například, že k fotbalu jako takovému měli blízko, třeba pan Stanislav a paní Dana.

Samotné setkání bylo pro klienty příjemným zpestřením dne. To platí i o ostatních akcích pořádaných přímo v domově.

„U nás v domově máme 92 klientů, kteří mají Alzheimerovou chorobu. Snažíme se pro ně vytvářet program, jezdí k nám nejrůznější kapely, měli jsme tady tanečnice, snažíme se, abychom naše klienty zabavili,“ popisuje Iva Fraňková, vedoucí sociální péče centra.

Fotbalistům Slovanu Liberec se to stoprocentně podařilo. Kdo chtěl, tak si mohl ze setkání odnést podepsaný plakát a také fotografii s hráči.