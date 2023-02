Jak vznikl svátek zamilovaných? Valentýna, který tajně oddával páry, v Římě popravili

„Láska je v životě to hlavní,“ říká americký psycholog Arthur Aron, badatel v oblasti důvěrných mezilidských vztahů. Proslavila ho studie z roku 1997. Její součástí bylo 36 otázek, které prý dokážou navzájem sblížit dva úplně cizí lidi. Trik je v postupném pomalém odhalování nitra, nikoli těla.

„V první fázi vztahu vás ten druhý přitahuje. Později, když už spolu chodíte několik měsíců, podnikáte společně něco nového, máte společné zážitky a umocňujete tak zamilovanost a vzrušení,“ dodává psycholog.

To viděl – a chce se věřit, že také zažil - i Valentýn. Z mlh kusých informací – možná ti Valentýnové byli dva, možná ne – se ustálil obraz mučedníka z třetího století. Tajně oddával páry a ženatí muži pak nemohli do armády. Kolem roku 270 ho za to v Římě sťali. Mělo to být 14. února.

Ptačí námluvy

Lidé soudili, že v té době začínají ptačí námluvy. Středověký anglický básník Geoffrey Chaucer o nich napsal báseň Ptačí sněm. Možná na oslavu svatby dvou teenagerů: anglického krále Richarda II. a Anny České, dcery našeho Karla IV. Z politického sňatku byla láska.

„Je to ten nejdůležitější ukazatel kvality vztahu a štěstí - mnohem větší než bohatství nebo úspěch. A také důležitý indikátor zdraví. Jak dlouho budeme žít, to ovlivní spíš kvalita vztahu, než kouření nebo obezita,“ podotýká Aron.

Chaucer sice píše o květnovém svátku jiného Valentýna, ale každopádně utužil pojetí svátku zamilovaných. V osmnáctém století už si k němu lidé houfně posílali přání. S amorky, ptáčky a srdíčky.

Symbol srdce jako sídla citu sahá do antiky – možná k Aristotelovi, možná k tvaru semínek rostliny, která sloužila jako raná antikoncepce. První známé zobrazení srdce, které ještě vypadá trochu jako šiška, je z třináctého století, z jedné francouzské romance.

„Nakonec toho druhého zahrnete do vlastního já, stane se vaší součástí. Je to fyzická záležitost, jako vztah matky a dítěte. Matka to cítí fyzicky. Tak je to ve všech důvěrných vztazích.“

Srdíčka, ptáčci, růžičky, sladkosti – od devatenáctého století přichází na řadu byznys. Není divu. I obchodníci vědí, že: „Láska je v životě to hlavní.“