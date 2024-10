Základní školy v Jindřichově Hradci zavedly taneční přestávky. Víc pohybu doporučuje i ministerstvo

Po dvou školních hodinách zazvoní zvonek a děti mají dvacet minut volna. Někde dál sedí v lavici, ale třeba na 3. základní škole v Jindřichově Hradci žáci začnou tancovat na reprodukovanou hudbu. Nápad, jak dětem dopřát dvakrát týdně aktivní přestávku, navíc splňuje i nejnovější doporučení ministerstva školství. České Budějovice 22:22 28. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Když na 3. základní škole v Jindřichově Hradci skončí druhá vyučovací hodina, děti vyběhnou ze tříd a dvakrát týdně si užijí taneční přestávku.

„Škoda, že to není každý den, ale jen dvakrát za týden.“

„Nás to hrozně baví, pak se nám i mnohem lépe učí.“

„Baví mě to, já furt tancuju,“ pochvalují si žáci.

Nápad na taneční přestávku se podle učitelky Michaely Vadové zrodil z jisté rozporuplnosti pedagogů, kteří neustále nabádají děti, aby neběhaly, protože je nutné zajistit bezpečnost, ale zároveň chápou, že se školáci po sezení v lavici potřebují proběhnout.

A tak děti z 3. základní školy v Jindřichově Hradci teď tráví velkou přestávku společným tancem. „Někdy holky tancovaly tak skvěle, že klukům padaly rohlíky od pusy. Ale vlastně i kluci pochopili, že je to skvělá příležitost,“ popisuje Michaela Vadová.

Zařazení pohybových aktivit do výuky je žádoucí, doporučuje to i nový dokument ministerstva Mládež v pohybu a ve zdraví. „Nedostatečné začleňování pohybových aktivit během každodenního režimu ve školách mimo úzké pojetí v organizovaných aktivitách, jako je výuka tělesné výchovy nebo pohybově zaměřené kroužky, je jedním z největších rizik, která ovlivňují zdravý vývoj žáků,“ uvádí mluvčí ministerstva Tereza Fojtová.

Taneční přestávka na 3. základní škole v Jindřichově Hradci | Foto: Eva Musterová Marvanová | Zdroj: Český rozhlas

Podle Michaely Vadové se děti společným tancem učí i další věci. „Potom byl trochu problém zase se vrátit do té lavice, ale za měsíc se to zklidnilo. Děti pochopily, že nejdřív je čas si užít tanec a pak je zase čas začít pracovat, takže trénují i své soustředění, a to je také moc důležité,“ dodává Vadová.

Tanečními přestávkami se inspirovaly i další školy v Jindřichově Hradci. Společný pohyb o přestávce už zavedli třeba i na tamní 1. základní škole.