Víte, kdo je vrah, ale nevíte, kolik jste toho u televize snědli? Jezte všímavěji, radí odbornice na obezitu

Se snahou zhubnout nějaké to kilo navíc se potýká velká spousta lidí. Pečlivé plánování ale často zruinuje mimořádná situace v podobě oslavy či setkání s přáteli. Jak předcházet kolotoči neustálých výčitek a slibů? Jaké faktory se podílejí na obezitě? Co je to emoční jedení? A co o našem chování říká teorie nudging? V pořadu Dva na Dvojce odpovídá psycholožka a zakladatelka společnosti Stop obezitě Iva Málková.

Dva na Dvojce Praha 19:28 13. října 2024