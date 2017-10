Novému Zélandu hrozí 'chipokalypsa'. Urodilo se málo brambor

Nový Zéland se začal děsit nedostatku téměř nepostradatelné potraviny. Není to máslo, které teď trápí spoustu Čechů, ale chipsy. V regálech novozélandských supermarketů se jich čas od času nedostává a čím dál častěji se objevuje slovo chipokalypsa.

Brambor se na Novém Zélandu urodilo asi o dvacet procent méně než v jiných letech. Zasažen byl hlavně Severní ostrov, na Jižním byla sklizeň lepší. Jenže špatná by mohla být i příští úroda.

Vlhké počasí a špatná úroda způsobují občasné výpadky v dodávkách. Brambory jsou na Novém Zélandu už dlouho asi o třetinu dražší, než obvykle.

Většina Novozélanďanů to komplikace nezpůsobovalo, dokud v některých supermarketech nevyvěsili upozornění, že kvůli nedostatku brambor nebudou mít ani dost chipsů, a to možná až do nového roku. Později ale začaly řetězce uklidňovat, že to tak horké nebude.

„Netýká se to jenom brambor. Zdražila i spousta dalších plodin. Obchody to trochu zhoršuje, ale když zákazník chce něco koupit, tak to koupí,“ citoval deník The Telegraph mluvčí jednoho z místních obchodních řetězců.

Hlavně na sociálních sítích, kde se někteří lidé obávají, že si nebudou mít co namáčet do svých oblíbených vánočních omáček. Jiní ale zase mají radost, že si tak aspoň Novozélanďané začnou všímat dopadů globálního oteplování, nebo upozorňovali, že chipsy stejně nejsou zdravé.