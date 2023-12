V Bruselu otevřelo nové muzeum piva. Přezdívá se mu Disneyland pro pivaře, některým ale vadí

Ačkoli je Belgie jednou z pivních velmocí a tamní pivo je zapsané i na seznamu světového nehmotného dědictví UNESCO, tak reprezentativní muzeum tohoto nápoje jí doposud chybělo. Muzeum Belgický pivní svět otevřelo letos na podzim po letech příprav a odkladů ve zrekonstruované historické budově bývalé burzy. V Bruselu na jeho adresu zní ale i kritika. Od zpravodaje z místa Brusel 12:42 26. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na dvou patrech se seznámíte všemi speciálními belgickými druhy piva, jako je lambik, saison nebo vlámské červené | Foto: Filip Nerad | Zdroj: Český rozhlas

„Je to skvělé, že máme konečně muzeum, které běžným lidem ukáže, jak bohatou máme v Belgii pivní kulturu. Její historii, pivní styly, jak pivo děláme, jak ho podáváme, jak ho pijeme a jak tu s ním žijeme,“ líčí své dojmy přední belgický pivní znalec Luc de Raedemaeker.

U vchodu návštěvníky vítá obří zlatá socha vousatého krále Gambrina, sedícího rozkročmo na velkém sudu, ve kterém se promítá animovaná verze příběhu, jak se reálný brabantský vévoda Jan Primus stal mytickým patronem pivovarníků.

V kůži pivní kvasinky

Historii belgického piva od středověku až po dnešek tu vypráví jednoduše a co nejnázorněji pomocí videoinstalací a interaktivních panelů. Žádné skleněné vitríny ani dlouhé popisky, což Luc chválí.

„Je to tu určené pro normální turisty, kteří mají rádi pivo a chtějí se o něm něco dozvědět. Necílí na experty, ale na veřejnost. U nás se hned objevili kritici, kteří říkají, že je to moc zjednodušené. S tím nesouhlasím. Tohle muzeum je udělané tak, aby oslovilo přesně ty, které má,“ hodnotí.

Na skoro všechno si tady můžete sáhnout a na vlastní kůži třeba vyzkoušet, jaké to je, být pivní kvasinkou v pivu. Zaujalo to i Londýňana Aarona. S ním a jeho přítelkyní jsem se nechal zavřít do pomyslné kvasné kádě a virtuálně se zalít čerstvě uvařeným pivem.

„To kvašení je nesmírně zajímavé. Celá ta věda za tím, při jakých teplotách kvasí různé druhy piv a co se tam děje. Všichni pijeme pivo, ale vlastně nevíme, jak se dělá,“ pochvaluje si netradiční zážitek Aaron.

Od číše po korbel

Jak se pivo dělá, to se v novém muzeu dozvíte opravdu názorně. A k tomu se na dvou patrech seznámíte se všemi speciálními belgickými druhy piva, jako je lambik, saison nebo vlámské červené. A nechybí zde ani přehlídka typického belgického pivního skla.

Každý belgický pivovar, každé belgické pivo má totiž svoji typickou sklenici, ať už v podobě číše na vysoké noze, nebo klasického půllitru s uchem, kameninového korbelu, anebo rýhované skleničky jen tak do ruky, která se používá na pití pravého belgického lambiku.

Komerční past, nebo kulturní zážitek?

V Belgii funguje přes 400 pivovarů, které vaří více než 1600 různých piv. Vystavena jsou tu piva hlavně těch velkých, což kritizují ty řemeslné. Nelíbí se to třeba majiteli bruselského pivovaru Cantillon Jeanu-Pierru Van Royovi, podle něhož je muzeum spíš komerční podnik než expozice tradiční belgické pivní kultury.

„Není spojené s kulturním dědictvím, jaké představuje náš lambik. Je to prezentace velkých pivovarů s myšlenkou vydělávat peníze,“ myslí si.

Jiní místní ale tak kritičtí nejsou. Například Belgičan Erik, který do muzea zavítal s partou kamarádů.

„Belgická piva samozřejmě znám, ale překvapilo mě, kolik jich máme a jak je tohle muzeum velké. Moc se mi líbí a dozvěděl jsem se tu spoustu věcí o pivu a jeho historii, což jako milovník piva oceňuju,“ říká.

Pivo na míru

Ke konci expozice jsou návštěvníkům k dispozici virtuální barmani, kteří prý poradí s výběrem toho nejlepšího piva přesně pro vás.

Nejprve musím naskenovat svůj lístek a nad pípami se objevilo šest dortů. Který bych si asi tak nejraději dal? Já osobně ten třešňový, takže tahám za pípu, u které je třešňový koláč, a dostávám znovu na výběr.

Tentokrát jsou to destinace, kde bych nejraději strávil dovolenou. Já samozřejmě v Bruselu, takže tahám za úplně pravou pípu. Následuje volba jídla, jaké bych si dal. V Bruselu samozřejmě hranolky, takže opět tahám za pípu, nad kterou je obrázek právě usmažených hranolek.

A zdá se, že jsem se dostal k závěru svého výběru. Můj virtuální barman kýve hlavou a ukazuje palec vztyčený nahoru. Na obrazovce je deset piv, která by mi doporučil. Volím belgický Orval.

Zbývá na závěr prohlídky ještě vystoupat na střešní terasu, odkud je nádherný výhled na Brusel. Najdete tam bar, kde si můžete po načtení kódu ze vstupenky dát pivo, které vám o patro níž doporučil virtuální barman.