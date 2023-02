Z posledního pardubického piva bude pálenka. 60 tisíc litrů ležáku zachránil nedaleký lihovar

„Pardubický pivovar končí, což všichni Pardubáci víme. Dozvěděli jsme se, že je možnost získat pardubické pivo, které se nestihne stočit. A že bychom ho mohli odkoupit,“ říká vedoucí provozu hrobického lihovaru Jana Scholzová.

Sama v pivovaru pracovala a propuštění zaměstnanci hledají uplatnění i v hrobickém lihovaru. Právě od nich se dozvěděli, že by mohli tisíce litrů piva „zachránit“.

„V tuto chvíli se přečerpává 27 tisíc litrů Viléma. Je to hotové pivo, protože výroba v pivovaru už nejede, takže ho nestihli zpracovat,“ popisuje Scholzová dění na dvoře lihovaru, kam přijela cisterna, ze které se pivo přečerpávalo do tanků.

Desetitisíce litrů piva se z cisterny přečerpávají do velkokapacitních tanků. Odtamtud už pak pivo putuje trubkami rovnou do palírny a následně do destilační kolony. Ta zvládne zpracovat až 2000 litrů suroviny za hodinu.

Kromě 11° Viléma odkoupil lihovar i nedokončenou třináctku.

Majitel lihovaru Igor Čižmář popisuje, jak z hotového piva budou dělat destilát: „V podstatě všechno, co má cukr, zkvasí a potom se dá zpracovat. I lihový výrobek, což pivo samozřejmě je, se dá dál zpracovat v podobě pivního destilátu.“

Bude Vilém čekat v sudu?

Všechno se seběhlo velmi rychle, protože se o tisících litrech piva, které by jinak přišlo vniveč, v lihovaru dozvěděli teprve před týdnem. Není proto zatím ani přesně jasné, jak následnou pálenku v lihovaru zpracují.

„Záleží, co z toho se rozhodneme zpracovat. To staření destilátu probíhá až řadu let. Pokud se rozhodneme to dát do sudu, jak se říká, tak to je rok až tři roky. Nicméně na dobré je třeba si počkat,“ říká majitel Igor Čižmář.

Jde tak symbolicky o zachování možná posledních litrů piva, které se v Pardubicích uvařilo. „Můžeme říct, že to pivo tímto krokem zůstane trvanlivé a záležet bude na zákaznících, jak dlouho,“ dodává s úsměvem Čižmář.

S tím souhlasí i provozní Jana Scholzová: „To bylo impulzem, který mě jako Pardubáka motivoval k tomu, abychom se do toho pustili. Protože si myslím, že je super, že se to pivo zachránilo a zůstane v Pardubicích. Sice v malinko jiné podobě, ale pořád v tom bude ten základ pardubického piva. Základ z Viléma a třináctky.“

Jaké druhy pálenky z pardubického piva vzniknou, zatím není úplně jasné. Jisté ale je, že pardubický pivovar ukončí k poslednímu březnu výrobu po 150 letech provozu. Pardubická piva tím ale neskončí, jen už nebudou tak úplně pardubická, protože se budou vařit jinde.