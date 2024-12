Vyvážená svačina dětem pomůže udržet soustředění, sladkosti naopak, radí autorka Svačinkové bichle

Prudký nárůst energie a pak náhlý útlum, vykresluje působení tyčinek a rychlých cukrů autorka Svačinkové bichle, která pro rodiče shromáždila na dvě stě tipů, jak svačit lépe. „Když jim dáme svačinu, která je vyvážená, která jim drží hladinu energie po celé dopoledne, tak jim prospějeme daleko víc,“ zamýšlí se Pavlína Mähringová. Jakým způsobem rozšiřuje jídelníček u svých dětí? A co může pomoci dospělým, kteří svačiny odbývají? Praha 13:10 14. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Ještě spolknu ten výborný jogurt, který jste přinesla...

To byla jáhlová kaše.

Začalo to u dvaceti receptů. Zjistili jsme, že žádná kuchařka zaměřená na svačiny na trhu není, líčí Pavlína Mähringová

A proč mi to přišlo jako jogurt? Asi proto, že už jsem dlouho neměl jáhlovou kaši.

Ona byla ještě hodně rozmixovaná, aby to bylo jemné.

To je asi pekelně zdravé, ne?

Je to dobré, je to zdravé. Já mám pocit, že lidi, když slyší slovo „zdravé“, tak se začnou kroutit, že to musí být jánevímco.

My máme představu toho, co je zdravé jídlo, hozenou trošku jinam: ta jídla jsou vyvážená, jsou tam cukry správně, bílkoviny správně, tuky správně. Ale je to dobré, hezky to vypadá a není to nic, čeho by se měl člověk bát. Třeba právě jáhlová kaše.

To si myslím, že mohlo být jedno z úskalí, když jste psala těch 190 svačinkových receptů. Přece jenom, je to pro děti, a to je větší zodpovědnost, než pro člověka po šedesátce, který se vám klidně přizná, že dnes měl k snídani chleba s míchanými vajíčky a v lednici našel šest koleček turistického salámu, které si na něj poskládal.

Ale na děti musíte myslet. Vy jste spolupracovali s nějakými výživovými odborníky, odbornicemi?

Měli jsme obrovské štěstí, že jsme našli skvělou nutriční terapeutku. I když nevím, jestli štěstí – protože jak ty recepty vznikají, já si vždy vytvořím recepturu, pak ji pošlu nutriční terapeutce, a ta třeba řekne: tady musíš ubrat, tady přidat. Takže vše musíme znova propočítat, nanormovat třeba množství mléka nebo jáhel, aby to byla opravdu vyrovnaná svačinka.

Testujete vaše recepty na dětech?

Testujeme na dětech, přesně tak. Musím říct, že naše děti jsou přesně kovářova kobyla, která chodí bosa. Přijde mi, že se vyplatí to na nich testovat velice něžně. Když připravuji svačinu do školy, tak v tom týdnu dám dvě věci, které vím, že na jistotu sní, a pak testuji.

Co dělají rodiče za největší chyby při přípravě svačin dětem do školy?

Že se stresují, řekla bych. Ale ne, ta největší chyba... je to složité, mám pocit, že všichni chceme našim dětem dát to nejlepší a udělat jim radost, třeba nějakou sladkou dobrůtkou.

Jenže obrovský problém je v tom, že když dětem s sebou dáme kousíček sladké tyčinky, která má bůhvíjaké složení, děti tu tyčinku sní a extrémně jim najede množství cukru v krvi. Což je na jednu stranu fajn, protože najednou mají spoustu energie, nicméně se jim třeba sníží koncentrace, a útlum pak je hrozně rychlý, je to takový pád.

Pak přinesou špatnou známku kvůli svačince.

Přesně, na to bych to možná svedla. Dávat dětem dobrůtky, já to chápu, sama to občas dělám, ale vlastně jim tím trochu škodíme. Tím, že jim dáme svačinu, která je vyvážená, která jim drží hladinu energie po celou dobu dopoledne, jim prospějeme daleko víc.

Země polévek

My už jsme částečně mluvili o Svačinkové bichli. Pak byla ještě Polévková bichle...

Pokračovali jsme v obědech, které dát do krabiček. Hodně jsme řešili, že jsme si dřív do práce nosili obědy s sebou, protože jsme neměli kde se kvalitně najíst.

I před covidem?

I před covidem. Takže jsme si nosili jídlo s sebou a chtěli jsme vytvořit recepty, které si člověk může jednoduše sbalit. Takže tam třeba nejsou omáčky, protože člověk úplně nechce mít v kabelce rozlitou omáčku.

A pak, protože jsem obrovský milovník polévek, jsme pokračovali v Polévkové bichli. Ta má také 190 receptů a tam jsme si říkali, jestli to není moc. Zjistili jsme, že to jde velice snadno, že i polévky mohou být plnohodnotné jídlo a zrovna v zimě jsou úplně senzační.

Jsme polévkový národ, nebo se to teprve učíme?

Já myslím, že ano. Já mám ráda třeba vývar k snídani...

Po nějakém večírku?

Ne, ne. Takto v zimě je pro tělo daleko šetrnější dát si něco teplého, třeba čistý vývar. Přesně tak. Anebo si dám třeba i jinou polévku než ten vývar. Bavili jsme se takto s jednou kamarádkou a opatrně jsem jí řekla, že snídám i polévky. A ona: vždyť samozřejmě, já taky, to je úplně nejlepší! Já si třeba v restauracích dám k obědu dvě nebo tři polévky místo hlavního jídla!

Takže si říkám: jo, super, takže my jsme polévkový národ. Obzvlášť v zimě se s polévkami dá opravdu kouzlit a vytvářet neskutečné kombinace.

Jaké recepty a zážitky si Pavlína Mähringová přivezla z cest po Kanadě, Srí Lance či Argentině? Poslechněte si celý rozhovor výše.