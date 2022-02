Preventivní léky před nákazou HIV jsou v Česku dostupné, jen se o tom málo ví, říká lékař Jilich

Léčba HIV zásadně pokročila a moderní retrovirotika dnes dokážou nemoc téměř zastavit, ačkoliv je třeba je užívat až do konce pacientova života. Pracuje se také na dalších metodách léčby i úplného vyléčení nemoci. Jednou z možností je preexpoziční profylaxe. „Jde o ochrannou léčbu ještě předtím, než je člověk vystaven riziku nákazy. Něco podobného známe třeba v případě malárie,“ vysvětlil David Jilich z HIV Centra Fakultní nemocnice Bulovka. Audio Praha 14:12 6. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Léky na HIV jsou už dnes dostupné, před nemocí se lze bránit i preventivní léčbou | Zdroj: Shutterstock

Vědci dlouho vědí, že když HIV negativní jedinci užívají léčbu preexpoziční profylaxí a jsou vystaveni riziku HIV infekce, tak je tato léčba dokáže ochránit.

„Určena je především pro osoby, které jsou vystavovány infekci víc než jednou, tedy častěji. Všechny HIV centra v České republice tuto možnost zájemcům dávají, pacienty v programu mají a starají se o ně,“ přiblížil Jilich.

Cesta k oficiálnímu přijetí této metody nebyla lehká, uznává lékař. „To mohu ostatně potvrdit osobně, protože jsem se toho účastnil. Byla přijata s určitým zpožděním oproti především Spojeným státům. Také na to neběží žádné kampaně. Takže vytipování či identifikace vhodných kandidátů není snadná věc,“ popsal lékař.

I proto podle něj všechny studie zatím ukazují, že tím nejdůležitějším indikátorem pro to, kdo preventivní léčbu dostane, je sebedeklarace. „Tedy to, že člověk sám přijde, protože sám sebe považuje za člověka v riziku. To je tím nedůležitějším faktorem,“ dodal Jilich.

Léky jsou přitom v Česku dostupné. „Všechna HIV centra tuto službu poskytují, my ji na Bulovce máme také. Léčba má vlastní webovou stránku a elektronickou poradnu. Dnes už nikdo nemusí shánět tyto léky nějak pokoutně, neboť v HIV centru léčbu dostane,“ zdůraznil lékař.

Léčba ještě před nákazou

Lidé v tomto programu musí mít léčbu nejen správně nastavenou, ale musí být i pravidelně kontrolováni. „Za prvé jde o podávání léků zdravým osobám, které je bezprostředně nepotřebují. Tyto léky mají malá, ale určitá zdravotní rizika,“ vysvětlil Jilich.

„Druhým rizikem je, že léčba není dostatečná pro samotnou léčbu HIV infekce. Takže v případě, že by tuto preventivní léčbu užíval člověk, který už je virem nakažený, tak není léčení správné. A může to v budoucnu uškodit, protože nejde o léčbu kompletní,“ doplnil.

„Takový pacient, který má preventivní léčbu, ale neléčenou nákazu, může sám sebe v komunitě deklarovat jako někoho, kdo užívá preventivní léčbu ochraňující před HIV. Přitom ale může infekci přenést na další osoby,“ upozornil Jilich.

„Preexpoziční profylaxe není hrazena pojišťovnou, ale je hrazen onen nutný zdravotní dohled, konzultace s lékaři a preventivní testy. Samotná léčba se pohybuje v řádu několik set korun měsíčně. Už se mi nějakou dobu nestalo, že by to pro někoho byla nepřekonatelná finanční překážka,“ uvedl s tím, že právě proto nedává smysl snažit se získat léky na internetu a mimo dohled lékaře.

Celkově v léčbě HIV poskytuje český zdravotnický systém velmi dobrou péči, věří Jilich. „Úroveň vzdělání lékařů a dostupnost léčby není dokonalá, ale je na velmi dobré úrovni.“

„Chtěl bych vypíchnout snahy o zvyšování povědomí laické nebo odborné veřejnosti, které by automaticky na sebe navázaly zlepšení testovací strategie a zároveň pomohly odbourat stigmatizační otázky a předsudky,“ shrnul Jilich.

Co se věda dozvěděla za víc než čtyřicet let zkoumání o viru HIV? Jaký je jeho původ a jak se přenesl na člověka? Nejen o současných možnosti léčby, prevence hovoří v David Jilich z HIV Centra Fakultní Nemocnice Bulovka.