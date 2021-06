Jaroslav Flegr: V létě vzniknou nové mutace, které budou ničit organismus i mladším ročníkům

Británie kvůli strmému nárůstu počtu případů nakažlivější indické mutace delta o měsíc oddálila rozvolňování. Dá se očekávat, že masivnějšímu šíření této mutace bude čelit i Česká republika, domnívá se evoluční biolog Jaroslav Flegr. „To, s čím si ale můžeme být jistí, je to, že budeme čelit obdobným mutacím, které už možná někde existují, jen o nich ještě nevíme,“ predikuje. Praha 15:41 18. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle evolučního biologa Jaroslava Flegra musí Česko na podzim připravit kapacity pro testování | Foto: Michal Růžička | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Podle Flegra sice na podzim lze čekat mírnější vzedmutí epidemie než loni, virus by ale mohl zacílit na nižší věkovou kategorii. „Bude umírat méně seniorů, protože řada těch, co měli smůlu, už umřeli. O to víc ale bude problém se šířením v mladší populaci,“ řekl Flegr ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Nové mutace se totiž připraví na proočkovanost a budou silně zasahovat i organismus mladých lidí, domnívá se.

„Nechci říct, že budou přímo zabíjet, ale budou ničit organismus i těch mladých. Důsledky pro ně a pro lidi středního věku budou mnohem horší. Takhle jsme si to vypěstovali tím, že jsme nechali populaci promořit, místo abychom epidemii zastavili.“

Bývalý ministr zdravotnictví za hnutí ANO a nynější ředitel Nemocnice Agel Říčany Roman Prymula souhlasí s tím, že bychom se měli dobře připravit na rizika, která s sebou přinese podzim. „Pokud se ale budeme chovat vcelku normálně, tak si nemyslím, že by měla přijít tak katastrofická vlna, která tady byla v předchozích měsících,“ říká.

Hosté Pro a proti Karolíny Koubové se shodují na tom, že léto je záhodno využít k přípravě dostatečných kapacit testů a sekvenování. Flegr je přitom přesvědčen, že zaměřit se musíme hlavně na PCR metodu.

„Negativnímu antigennímu testu se dá věřit dvě až čtyři hodiny. Pak už je to, jako bychom nebyli vůbec testováni,“ vysvětluje a počítá s tím, že potřebovat budeme až stovky tisíc testů denně.

‚Kolektivní imunity nedosáhneme‘

Sekvenovat by se mělo rozhodně víc, přitakává Prymula. Poukazuje ale na to, že ani důsledným sekvenováním se nepodaří zastavit šíření potenciálních mutací. Proto apeluje na občany, aby v případě plánování dovolených v zahraničí nejprve podstoupili očkování.

Exministr zdravotnictví upozorňuje, že v případě u nás hojně využívané vakcíny Pfizer je rezistence vůči často debatované mutaci delta stále poměrně vysoká. Přesto s výhledem na vznik nových mutant viru je pravděpodobné, že stoprocentní kolektivní imunity nedosáhneme. „Tedy čím víc naočkovaných, tím lépe.“

Zatímco Roman Prymula věří, že případný podzimní nárůst nemocných nepovede k opětovnému lockdownu, Jaroslav Flegr je v tomto ohledu méně optimistický.

„Záleží na tom, jak budou úspěšní naši přátelé antivakcináři a promořovači. Pakliže budou úspěšní, tak k lockdownu zaručeně dojde. Pokud se nám do zimy nepodaří proočkovat přes 90 procent populace, je jasné, že se v zimním období rozjede epidemie takovým tempem, že lockdown bude nutný.

Poslechněte si celou debatu Karolíny Koubové.