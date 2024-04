‚V NHL tyto akce fungují, extraliga si to zaslouží.‘ Praha bude hostit hokejové zápasy pod širým nebem

Na pražské Letné se na začátku prosince odehrají dva zápasy hokejové extraligy pod širým nebem. Utkají se v nich Sparta s Kometou Brno a Plzeň s Českými Budějovicemi. Součástí Winter Hockey Games 2024 (WHG) budou i duely slovenské nejvyšší soutěže, univerzitní souboj Česko - Slovensko a zápas českých legend proti zbytku světa. Organizátoři akce, která se uskuteční od 5. do 8. prosince, to oznámili na úterní tiskové konferenci v Praze. Praha 16:44 30. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pod širým nebem se v Česku hrálo naposledy v roce 2016. Na stadionu Za Lužánkami se utkalo Brno se Spartou | Zdroj: TASR / Profimedia

Z pohledu české extraligy se bude jednat o sedmé a osmé utkání pod širým nebem v historii, poslední tři se však konala mimo české území. Naposledy letos v únoru nastoupily Karlovy Vary a Plzeň k západočeskému derby u skokanského můstku v německém Klingenthalu. V Česku se „venku“ naposledy utkaly v lednu 2016 Brno a Sparta na místě bývalého hokejového stadion za Lužánkami.

Oživení základní části

Podle ředitele extraligy Martina Loukoty bude akce vítaným oživením. „Myslím si, že utkání pod širým nebem jsou neskutečný bonus nejen pro fanoušky, kteří budou mít šanci užít si a zafandit v zápasech pod otevřeným nebem, ale i pro samotné hráče a realizační týmy. I pro ně je to plus a oživení základní části,“ uvedl Loukota.

O přesné podobě akce se jedná už několik měsíců, neboť její součástí bude i zápas slovenské extraligy a prakticky jistě i německé ligy.

„Termínovou listinu s řediteli jednotlivých lig řešíme už nějakou dobu. V Německu jsou například dvojice už jasně dané. Věřím, že to dopadne dobře. Česko-slovenská historie partnerství je poté dlouhodobá a Třinec s Kometou například hrály v Bratislavě. Částečně recipročně jsme tak pozvali dva týmy do Prahy,“ přiznal ředitel extraligy.

Čtveřice českých týmů byla oslovena napřímo. S ohledem na fanouškovské zázemí klubů i dojezdovou vzdálenost do Prahy. „Tohle byla dvě nejdůležitější kritéria. Nabídli jsme to těmto klubům a prakticky hned jsme se domluvili,“ řekl Loukota. Plzeň a České Budějovice se utkají v pátek 6. prosince, Sparta s Brnem o den později.

České legendy proti zbytku světa

Důležitou součástí akce ale bude i zápas legend, v němž nastoupí čeští hráči proti zbytku světa. Týmy přitom budou skládat bývalí vynikající útočníci Patrik Eliáš a Jakub Voráček s trenérem Slavomírem Lenerem. Všichni jsou zároveň ambasadory celých WHG.

„Bude to velká akce, něco unikátního. Je vidět, jak český sport jako takový roste. Sám jsem si zahrál tři Winter Games a zažil všechny podmínky, jaké jsou jen možné. Pro každého hráče je to krásná vzpomínka,“ řekl Voráček.

Podobně to vidí i Eliáš. „Je to skvělé místo s nádherným výhledem. Z NHL vidíme, že podobné akce fungují a česká extraliga si to zaslouží. Máme skvělé fanoušky,“ podotkl Eliáš.

Voráček pozval ‚Legii zkázy‘

Obě bývalé hvězdy NHL už začaly oslovovat hráče, kteří by do Prahy mohli přijet. Eliáš chce například zavzpomínat na spolupráci s Petrem Sýkorou a Jason Arnottem, přijet by podle něj měl i Robert Holík a osloven byl i Scott Niedermayer.

Voráček by byl zase rád, kdyby do Prahy dorazila takzvaná Legie zkázy John LeClair, Eric Lindros a Mikael Renberg nebo Wayne Simmonds, který v sezoně 2012/13 hrál při výluce NHL krátce za Liberec. „Bude to prostě zápas New Jersey a Philadelphie,“ pousmál se Voráček.

WHG se měly původně uskutečnit již v roce 2020 ve Špindlerově Mlýně pod sjezdovkou ve Svatém Petru. Akce, na níž se měly představit tehdy prvoligové Kladno s hrajícím majitelem Jaromírem Jágrem proti Vrchlabí a extraligové týmy Hradce Králové se Spartou, byla ale dvakrát odložena kvůli pandemii koronaviru a vládním opatřením.

Částečnou náhradou byl exhibiční Souboj legend v O2 areně, který připomněl český triumf na olympiádě v Naganu.

Pořadatelská agentura Eniva chystá na Letné pro akci postavit velkolepý areál s kapacitou 16 800 diváků, jehož součástí bude i kluziště pro veřejnost. První část vstupenek v cenách od 390 a 1990 korun byla do prodeje uvolněna v úterý. V případě zápasu Sparty se tak stane až 16. května, nyní budou mít přednostní právo permanentkáři.