Biochemik Konvalinka: Zavedení bavorského modelu nepomůže, nevylučuji, že nás to může i poškodit

Čísla pozitivně testovaných letí strmě vzhůru. Tento týden Česko vytvořilo pandemický rekord, když v úterý přibylo 22 a půl tisíce pozitivních. Vláda proto zpřísnila opatření. Testy se s výjimkami nebudou uznávat jako covidový certifikát. To ale podle biochemika Jana Konvalinky teď nepomůže. „Dokonce nevylučuji, že to může i poškodit. Testování bych ponechal a naopak bych ho dramaticky posílil," vysvětluje. Praha 0:10 19. listopadu 2021

Prorektor Univerzity Karlovy pro vědu a výzkum připouští, že růsty pozitivních jsou dramatické, přesto věří, že to dobře dopadne.

„Nejdůležitější úkol, který musíme udělat a který zabere nejrychleji a zachraňuje lidské životy, je třetí dávka očkování. Máme to ve svých rukách. Máme tady vakcíny, brzo budeme mít léky. Nakonec to zvládneme,“ doufá.

Proočkování sice úplně přenosu viru nezabrání, ale dramaticky podle něj mění situaci, co se týče vážných průběhů a úmrtí. „Prostě z nebezpečné pandemie to opravdu dělá chřipku. A to je to, co bychom měli udělat,“ opakuje.

Pro to, že přestože pomalu přibývá očkovaných, rostou i počty vážných případů i úmrtí, má Konvalinka vysvětlení.

„V tuto chvíli je na JIP přes 600 lidí, z nich dvě třetiny jsou neočkovaných. Mezi neočkovanými je průměrný věk 63 let. Mezi očkovanými je průměrný věk 78 let a jsou to lidé s těžkými komorbiditami. A drtivá většina z nich nemá třetí dávku.“

„Takže když to spočítáte na sto tisíc pacientů – naočkované versus neočkované po věkových kohortách – pořád to vychází, že očkování chrání před tím, aby skončili v nemocnici na kyslíku 80 až 90 procenty. Což je úžasné. Prostě chrání pět až desetkrát. S výjimkou úplně nejstarších a velmi nemocných, kteří potřebují třetí dávku. Protože tam je ochrana už ,jen‘ 70 procent. Čili pořád platí, že je to epidemie neočkovaných,“ konstatuje.

Podzim s deltou

V Česku byly nedávno zachyceny případy nové varianty koronaviru delta, která má být nakažlivější. Podle Konvalinky delta stále mutuje, zatím se ale nezdá, že by mutace nějak dramaticky zvyšovaly infektivitu.

„Když tak jen o trochu. Nezdá se ani, že by dramaticky měnily patogenitu, tedy schopnost viru vyvolat vážný průběh. Nemáme pro to jasné argumenty. Vím, že Libor Grubhoffer (ředitel Biologického centra Akademie věd ČR) argumentuje, že se to už tady děje. Já si myslím, že zatím pro to nemáme jasná data. Nemůžeme to vyloučit, ale také to přesně nevíme. Ale samozřejmě je to třeba velmi pečlivě sledovat,“ vysvětluje.

Připomíná, že mutace delta na podzim ještě v Česku nebyla.

„Rozjela se tady pozdě na jaře a toto je první podzim s deltou. Tato varianta je opravdu mnohem infekčnější a také způsobuje horší průběhy. Teď zažíváme podzim s deltou a s ,pouze‘ 57 procenty populace, která je naočkovaná. A s několika miliony lidí, kteří jsou stále nechráněni,“ konstatuje biochemik.

Samovolný lockdown

Podle poslední prognózy Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) by při současném tempu růstu nakažených mohlo ve dnech kolem Mikuláše denně přibývat skoro 60 tisíc pozitivně testovaných.

„Myslím, že to je spíš teoretický model, ke kterému by mohlo dojít, kdybychom nic nedělali, ale něco už teď děláme. Navíc lidé automaticky reagují na čísla, víc se bojí, jsou opatrnější. Nebudeme muset ani zavírat školy, děti prostě budou pozitivní, jejich učitelé budou pozitivní, tak tam přestanou chodit.“

„Jinými slovy, pokud by to takto pokračovalo, a já věřím tomu, že už se blížíme ke špičce, že už to horší nebude, tak by přišel takový samovolný lockdown. Prostě lidé sníží své kontakty samovolně. Aniž by jim to vláda nařizovala a křivka se vyhladí. Čili beru to spíš jako varování, nebo teoreticky možný model, než nějakou opravdu predikci reality,“ popisuje.

Konvalinka věří, že se denní čísla nakažených nad 30 tisíc nedostanou. „Myslím si, že během těchto týdnů zažíváme vrchol, který postupně bude klesat,“ doufá biochemik.

Co si myslí o očkování dětí proti od pěti do 11 let? Existuje nějaká přesná studie o roli dětí na šíření koronaviru?