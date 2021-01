Imunolog Hel: Promořujeme se. Jen sbíráme raněné a necháváme koronavirus pustošit zemi

Nové mutace koronaviru se šíří a některé ze států, kde se už objevily, přijímají nová protipandemická opatření. „Nebezpečí šíření této mutace je opravdu veliké. Není více zabijácká, ale je víc infekční. Nezbývá nám dost času imunizovat občany předtím, než přijdou do styku s tímto virem,“ varuje v Interview Plus imunolog Zdeněk Hel s tím, že je třeba revidovat stávající opatření. Interview Plus Praha 16:45 22. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Imunolog Zdeněk Hel | Foto: Elena Horálková | Zdroj: Český rozhlas

V Česku se podle něj hledí jen na počty hospitalizovaných a naplněnost nemocnic – tímto takzvaně mitigačním přístupem se vláda Andreje Babiše (ANO) snaží omezit nejhorší dopady, tedy počty úmrtí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor

„Když použiji příměr: sbíráme pouze raněné na bojišti, pro jistotu ani nepočítáme mrtvé a necháváme nepřítele, aby prošel celou zemí a zpustošil ji,“ připodobňuje Hel ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

„Je to strategie promořování, která byla vědeckou komunitou jednoznačně vyvrácena jako naprosto nesmyslná, neefektivní, nemorální, neetická a neekonomická,“ dodává s tím, že strategie promořování nás prý stojí až stokrát více, než kdybychom se snažili omezit šíření viru v populaci prostřednictvím marginalizační strategie.

Konvalinka: S očkováním si musíme pospíšit. Kvůli britské mutaci viru nebudou současná opatření stačit Číst článek

Hel se domnívá, že pokud by se podle ní postupovalo už v září, mohla v současnosti společnost fungovat téměř normálně. „Bohužel jsme se dostali do kritického stavu, kdy máme velmi vysoký počet aktivně infikovaných. K tomu nemuselo dojít,“ podotýká jeden ze zakladatelů apolitické Iniciativy Sníh.

Podle něj je třeba zcela změnit přístup k testování a trasování, které je nyní prováděno neefektivně. Každý občan by měl mít mnohem dostupnější možnost testování, nejlépe přesnějšími PCR testy, s využitím nově vyvinutých bezbolestných odběrových kitů, které již začínají být dostupné. Ministerstvo zdravotnictví je ale ignoruje.

Dostatečné testování by prý mohlo postupně snížit počty infikovaných na 500 nových případů denně a izolovat případná nová ohniska. Pak by společnost mohla opět fungovat normálně.

Nebezpečné mutace

Velké naděje se nyní vkládají do očkování, které je podle Hela základním kamenem pro zastavení pandemie. Zatím ovšem nevíme, do jaké míry budou stávající vakcíny účinné proti novým mutacím, které mohou být potenciálně nebezpečné.

„Virus mutuje podobným způsobem po celém světě, máme ohniska nových variant, které si jsou podobné. Dochází k selekci, tedy že virus má nějakou evoluční výhodu. I kdybychom izolovali celou Jižní Ameriku, pravděpodobně nám to vznikne i na jiných místech,“ upozorňuje.

Po schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO) se prý konečně daly věci do pohybu a spustilo se sekvenování, tedy odhalování nových mutací a monitorování jejich šíření. „Doufáme, že nám bude dále naslouchat. Myslím, že si uvědomuje, že situace, která tu trvá od konce září, je neudržitelná,“ uvádí Hel.

„Jihoafrická a brazilská mutace jsou rezistentní vůči navázání určitých protilátek. Ještě nevíme, zda jsou účinné protilátky indukované vakcínou,“ upozorňuje. Z brazilského města Manaus prý přicházejí zprávy o tom, že dochází k opětovné nákaze lidí, kteří nemoc prodělali v létě, a podobná situace téměř jistě nastane i v Evropě.

ONLINE: Vláda otevře jesle. Maturanti a ‚deváťáci‘ by se mohli vrátit do školy v únoru Číst článek

V každém případě je třeba naočkovat co nejvíce lidí, protože pokud bychom měli velké množství infikovaných a navíc by se v populaci začaly šířit nové mutace, byla by situace nezvladatelná a nemohli bychom se zaměřit na izolování nových mutací.

„Nemáme alternativy. Musíme imunizovat a vybudovat očkovací centra, kde se budou očkovat desetitisíce občanů denně. Zrovna takové otevřeli ve Vídni. Potřebujeme mobilní očkovací centra, která budou objíždět vesnice, a změnit systém registrace, který je zbytečně složitý a nedostupný,“ vypočítává imunolog.

Je správné opět otevřít školy a skiareály? Poslechněte si v záznamu Interview Plus.