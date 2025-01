Kvalitní strava může tlumit chronickou bolest. Pomáhá spíš ženám než mužům

Zdravá strava může přispět ke zmírnění chronické bolesti, zvláště u žen. U mužů byl efekt zvoleného jídelníčku slabší. Doložili to australští badatelé. Zmíněný efekt se nejspíš váže na protizánětlivé a antioxidační účinky zeleniny, ovoce, obilnin či další zdravé stravy. LABORATOŘ Praha / Canberra 13:22 5. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdravá strava může přispět ke zmírnění chronické bolesti, zvláště u žen (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Chronická bolest trápí asi 30 procent obyvatel planety, například ty s nadváhou nebo obezitou. Snahou vědeckého týmu bylo zjistit, co případně dlouhodobou bolest spouští a co by ji mohlo zbrzdit.

„Může být důsledkem toho, že nějaká nemoc, úraz nebo třeba otrava toxiny nebyla dobře zaléčená,“ vysvětluje neurofyziolog František Vyskočil. Příčinou bývají i autoimunitní onemocnění nebo oslabení drah, které bolest tlumí ve starším věku.

Vnímání bolesti je přitom hodně individuální věc, každý z nás bolest cítí jinak. „Měřit vzruchy na nervech umíme docela dobře. To, jestli pak člověk vnímá nějaký signál jako bolest, to se děje až v mozku,“ upozorňuje molekulární genetik a bioinformatik Jan Pačes.

Když se spálíme na plotně, dozvíme se o tom díky části mozku zvané amygdala. Ta je napojená na další části mozku, zvláště pak na paměťové závity hipokampu. Zatímco muži mají někdy tendenci reagovat i na drobnější bolest citlivěji, ženy ji častěji vnímají jako snesitelnější.

Signály, které z amygdaly jdou k ženám a mužům, jsou totiž rozdílné, mají ji napojenou na jiná mozková centra. „Ženy jsou v podstatě odolnější. Někdy jako by bolest nastražily potenciálnímu nepříteli, aby neohrozila děti,“ říká František Vyskočil.

Vnímání bolesti ovlivňuje i to, jak se cítíme psychicky. „Na chronickou bolest pomáhá, když člověk není sám,“ dodává Václav Pačes. To podle zprávy australských vědců zabírá i na muže.

Může zdravá strava přispět ke zmírnění chronické bolesti? Jak se liší náš mikrobiom v ústech podle životního stylu? Za jakých podmínek nám prospívá aktivní sport ? Moderuje Martina Mašková. Debatují biologové Jan Pačes a František Vyskočil, spoluúčinkuje herečka Kristýna Frejová.