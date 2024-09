Odpovědnost za pohotovosti mají mít nově pojišťovny. ‚Kdo platí má nejsilnější nástroj,‘ vysvětluje Dvořáček

Vedení ministerstva zdravotnictví se rozhodlo, že lékařské pohotovosti soustředí hlavně do nemocnic s urgentními příjmy. Odpovědnost za ně nemají mít kraje, ale zdravotní pojišťovny. Na těch bude, aby do nich sehnali personál a také zajistili celkově jejich provoz vysvětluje náměstek ministra zdravotnictví Dvořáček. Praha 10:12 11. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pojišťovny budou mít na starosti zřizování pohotovostních služeb (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Proč něco takového vůbec navrhujete?

Praxe ukázala, a v minulých letech to bylo velmi časté, že kraje, které měly odpovědnost za zřizování lékařské pohotovostní služby, nebyly schopné velmi často zajistit lékaře, který by tuto službu poskytoval. To je jeden z těch hlavních důvodů dát tu odpovědnost i pravomoci zdravotním pojišťovnám, které jsou odpovědné za poskytování zdravotní péče svým pojištěncům.

Zároveň tam je ještě druhá část, která je také velmi důležitá. Velmi často dochází ke zneužívání urgentního příjmu. Proto je dobré mít vedle urgentního příjmu i lékařskou pohotovostní službu, která se zaměřuje na řekněme lehčí pacienty s méně závažným problémem, abychom odlehčili urgentnímu příjmu a zároveň i snížily náklady na poskytování zdravotní péče.

Zkuste nějak prakticky vysvětlit, jak to má celé fungovat?

U všech urgentních příjmů poprvé stanovíme minimum, kde lékařská pohotovostní služba má být. Neříkáme, že to je jediné místo. Lékařských pohotovostních služeb může být mnohem víc. Záleží na zdravotních pojišťovnách a poskytovatelích zdravotní péče, ale my stanovíme to minimum - to znamená nemocnice, které mají urgentní příjem.

Vedle toho bude zřízená lékařská pohotovostní služba, kde bude buď praktický lékař nebo internista, který bude poskytovat základní zdravotní služby a tirážní sestra, která když přijímá pacienty na urgentním příjmu, může bez problémů pacienta, který má opravdu něco, co nespadá pod urgentní medicínu, adresovat na lékařskou pohotovostní službu.

Zároveň u těchto nemocnic je nonstop služba, to znamená, pacienti jsou zvyklí chodit na tato místa, když mají nějaký závažnější problém. Jak to bude fungovat prakticky? Zdravotní zařízení má na starosti zřídit místo, zařídit vybavení ordinace a zajistit provozní záležitosti. A zdravotní pojišťovna, která je tím smluvním partnerem s lékaři, má zajistit toho konkrétního lékaře lékařku, která na té lékařské pohotovostní službě bude pracovat.

Jak to bude v regionech, kde nebudou mít dostatek urgentních příjmů? Jenom dodám, že podle posledních údajů ministerstva zdravotnictví ještě všechny nemocnice rozhodně urgentní příjmy nemají.

To záleží na zdravotní pojišťovně. Pokud zdravotní pojišťovny budou pro své pojištěnce potřebovat další lékařské pohotovostní služby, místa, kde by mohla být služba poskytována, mohou zřídit naprosto kdekoliv. Nicméně my stanovíme to minimum. To do teď nebylo, a proto bylo velmi těžké vůbec tu pohotovostní službu pro pacienta zajistit.

Pojišťovnám se ta změna nelíbí. Třeba podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Ladislava Friedricha bude těžké přimět stárnoucí lékaře k tomu, aby na pohotovostech sloužili. Pokud to nedokázaly kraje, tak to nebudou podle něj umět ani pojišťovny. Alespoň pokud k tomu tedy nedostanou žádné nástroje. Počítá ministerstvo s nějakými nástroji, řekněme pobídkami?

Já jsem přesvědčený o tom, že ten, kdo platí, což je zdravotní pojišťovna, má nejsilnější nástroj na to, aby lékaře motivovala k tomu, aby tuto službu poskytoval. Kraje takovou možnost neměli. Bylo velmi těžké to vymáhat. Proto těch lékařských pohotovostních služeb bylo tak málo a tak omezené množství, i z hlediska času, který měli k poskytování služby.

Rozumím tomu, že pojišťovnám se to úplně nelíbí. Je to odpovědnost, kterou mají mít navíc. Nicméně my jsme opravdu přesvědčeni, že v systému není nikdo silnější, kdo by dokázal s lékaři vyjednat tento typ služby.

V této chvíli zákon o zdravotních službách směřuje na vládu, dnes ho má projednat. Bude to určitě vyžadovat velké množství vyjednávání, my jsme však připraveni se zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče dál jednat o tom, jak jim pomoci v tom, aby zdravotní péči tohoto typu zajistili.

Poprosím ještě stručně. Znamená to tedy, že ministerstvo navýší v úhradové vyhlášce platby pro zdravotníky, kteří se do služeb na pohotovosti budou zapojovat?

Úhradová vyhláška je pouze nástroj, který má nějakým způsobem korigovat přerozdělení finančních prostředků v rámci balíku. Nicméně zdravotní pojišťovny jsou ty, které mají kompletně finance na poskytování zdravotní péče. To znamená, pokud se zdravotní pojišťovna rozhodne a bude podporovat lékaře, který bude sloužit lékařskou pohotovostní službu, mají na to veškeré nástroje i finance. Je to čistě na nich.